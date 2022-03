Ultima oră! Trupele rusești au bombardat un instititut din Harkov care găzduiește un reactor nuclear: „Există riscul de poluare radioactivă a mediului”

La cincisprezece zile de la începutul invaziei ruse în Ucrainei, forțele armate ucrainene continuă să reziste ofensivei din diferite direcții, în timp ce câteva mii de civili au fost evacuați din alte orașe, în special din zona de nord, datorită coridoarelor umanitare convenite între părți. Din păcate, Rusia continuă să atace brutal, iar în cursul acestei nopți, soldații ruși au bombardat Institutul de Fizică și Tehnologie din orașul Harkiv, care găzduiește un reactor nuclear experimental. În urma atacurilor puternice, o clădire din apropiere în flăcări, existând pericolul ca echipamentele din interiorul institutului să fie avariate.

Centrul Ucrainei pentru Comunicații Strategice și Securitate Informațională (SBU) a atras atenția pericolului privind poluarea radioactive a mediului, dacă echipamentele găzduite de institutul bombardat de ruși pe cale aeriană au fost avariate. Alarma incediului a fost dată de localnici, care au filmat incendiu izbucnit și au solicitat intervenția pompierilor. Imaginile filmate de oameni au indicat flăcări imense în locul unde a fost realizată prima dezvoltare a unei bombe nucleare în URSS.

În urmă cu câteva ore, Centrul Ucrainei pentru Comunicații Strategice și Securitate Informațională (SBU) a tras un semnal de alarmă pe Twitter, în care a subliniat riscul poluării radioactive a mediului, în cazul deteriorării echipamentelor nucleare din interior.

De asemenea, Parlamentul ucrainean a transmis pe Twitter că bombardamentele din preajma Instititului de Fizică continua, astfel că o altă clădire a fost și ea afectată. Este vorba despre un hostel, ale cărui camere ar fi fost incendiate.

Dacă bombardamentele au fost îndreptate special cu scopul de a incendia Institutul de Fizică și Tehnologie, care găzduiește un reactor nuclear cu risc extrem de mare pentru mediu, acesta ar fi al doilea atac nuclear în ultimele zile.

Astfel, pe data de 7 martie, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AEIA) a declarat că a primit informaţii conform cărora soldații ruși au atacat o instalaţie de cercetare nucleară din Harkiv, fără a avea „consecinţe radiologice”, nivelul radiaților fiind în limite normale.

În cursul zilei de luni, agenția de presă rusă TASS a transmis că, SBU împreună cu Ucraina au în plan să bombardeze instalații nucleare de la Institutul de Fizică și Tehnologie pentru a-i acuza de ruși de atac nuclear.

Vezi imaginile incendiului postate de Parlamentul Ucrainei:

🛑 Russia just attacked #Kharkiv Institute of Physics and Technology

Experimental nuclear reactor is located inside. The shelling caused a fire in a neighbouring hostel; the fight continues.#StopRussia #StopRussia #ClosetheSkyoverUkraine pic.twitter.com/H88CYHGl9C

— Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 10, 2022