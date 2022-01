Ultima oră! Tragedie petrecută la Cupa Africii pe Națiuni, înaintea unui meci. Opt persoane, printre care și un copil, au murit striviți de suporterii înfocați

Au fost momente de groază în Africa, în urma unei busculade la stadion înainte de meciul dintre Camerun și Insulele Comore, de la Cupa Africii pe Naţiuni. Potrivit primelor informații, cel puțin opt persoane au murit, iar alte zeci de suporteri au fpst grav răniți.

A fost măcel pe stadionul Paul Biya din Yaounde, acolo unde mii de persoane au încercat să intre pe stadionul Paul Biya din Yaounde, pentru a ocupa un loc la mult așteptatul meci de fotbal dintre Camerun și Insuele Comore. Deși stadionul avea o capacitate de 60.000 de locuri, autoritățile au permis accesul în cadrul competiției sportive, cu condiția ocupării a maximum 80% din locuri.

Din acest motiv, cei mai înrăiți fani ai celor două echipe nu au ținut cont de niciun pericol, în ciuda faptului că erau însoțiți și de copii. Astfel, potrivit celui mai recent raport al Ministerului Sănătăţii, obţinut de agenţia de presă AFP, printre victime se află și un copil, în timp ce alți zeci de micuți și-au pierdut cunoștința. Din păcate, acest eveniment tragic nu este primul de acest fel, în trecut, alți suporteri riscându-și viața pentru a putea participa la meciul echipei favorite.

Imediat după tragedie, Confederaţia Africană a transmis că „investighează situaţia şi încearcă să aibă mai multe detalii despre ceea ce s-a întâmplat”.

De asemenea, secretarul general al Confederaţiei a ajuns la spital pentru a se interesa de starea victimelor. Pe fundalul meciului câștigat de Camerun, sirenele ambulanţelor care recuperau răniţii pentru a-i aduce la spitalele din zonă s-au auzit neîncetat. Din păcate, ceea ce trebuia să se transforme într-o sărbătoare, pentru mulți dintre suporteri și pentru familiile acestora, ziua meciului a marcat o adevărată tragedie.

Six people are reported to have been killed and dozens hurt in a crush outside a stadium hosting an Africa Cup of Nations match in Cameroon.

Video footage showed football fans struggling to get access to the Paul Biya stadium in a neighbourhood of the capital Yaounde. pic.twitter.com/a6WLbFZORj

— Charles Ayitey (@CharlesAyitey_) January 24, 2022