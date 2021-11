Ultima oră! Tânăr de 23 de ani din Iași, căzut de la etaj imediat după vaccinare. Reacția DSP după accident

Momente de panică la un centru de vaccinare din Iași după ce un tânăr de 23 de ani a căzut de la etajul 1 în primele minute după imunizare. Tânărul a fost transportat imediat la Spitalul „Sfântul Spiridon”, acolo unde a primit îngrijiri medicale de specialitate.

Un incident haotic a avut loc joi seară la etajul 1 al Casei de Cultură a Studenţilor din Iaşi, imediat după vaccinarea unui tănăr de 23 de ani. Acesta se afla la scurt timp după vaccinare, atunci când dintr-un motiv necunoscut s-a aplecat peste balustradă și a căzut. La fața locului s-au deplasat polițiști, dar și echipaj medical, care l-au transportat pe tânăr la cel mai apropiat spital.

Potrivit primelor informații, tânărul prezintă mai multe traumatisme, dar fără fracturi sau sângerări, cu o stare stabilă. Victima nuprezintă reacții adverse de la vaccin.

Este policontuzionat, fără fracturi sau sângerări, stabil hemodinamic. În Unitatea de Primiri Urgenţe i se vor face investigaţii pentru traumă. Nu are fracturi, doar sângerare externă, este conştient. Nu are elemente de reacţie alergică”, a declarat Diana Cimpoeşu, şef UPU-SMURD Iaşi.

Vasile Cepoi, directorul Direcției de Sănătate Publică Iași, a explicat situația pentru „Ziarul de Iași”, subliniind faptul că accidentul nu s-a produs pe fondul unei reacții la vaccin, ci mai degrabă din cauza unei amețeli pentru că nu ar fi mâncat.

Mai mult, acesta a transmis că tânărul nu ar fi respectat cele 15 minute de repaus acordate post vaccinării, ci a plecat după 2 minute din momentul primirii adeverinței. Din fericire, acesta se află în afara oricărui pericol, urmând a fi supus unor investigații pentru detectarea tuturor posibile traumatisme.

„Nu are legătură cu vaccinul, ci cu faptul că nu a mâncat. În loc să stea cele 15 minute acolo, a zis că nu are nimic, s-a ridicat să plece și l-a luat cu amețeală când a ajuns la balustradă. A scăpat destul de ieftin, nu are fracturi, este monitorizat să nu aibă vreo problemă internă. Era la primă doză pentru că era vorba de serul de la Johnson & Johnson”, a explicat Vasile Cepoi.