Ultima oră! Schimbări majore în învățământ! Motivul pentru care ministrul Educației renunță la tezele semestriale

Ministrul Educației dorește să aducă schimbări importante în învățământ prin eliminarea unor formalități care s-au dovedit a fi inutile pentru evoluția școlară a elevilor. Sorin Cîmpeanu a recunoscut că regulamentul de organizare al școlii nu a avut rezultatele dorite, urmând a fi modificat.

Specialiștii din cadrul Ministerului Educației au stabilit să se renunțe la susținerea tezelor, dar și la un număr exact de note în urma cărora profesorul să calculeze o medie, lăsând să stabilească fiecare dascăl în parte de căte note are nevoie un elev.

La finalul lunii martie, Sorin Cîmpeanu a afirmat că susține eliminarea tezelor, iar acest lucru urma să fie analizat până la finalul lunii aprilie, deciziile urmând a fi adoptate în mod oficial prin modificarea ROFUIP (egulamentul de organizare a școlilor), începând cu anul următor.

Ministrul Educației a anunțat motivul decizie privind renunțarea la teze, oficialul susținând că aceste examene cu rol recapitulative nu și-au îndeplinit scopul, pierzându-și relevanța. Sorin Cîmpeanu a mai transmis că învățământul din România are nevoie de o nouă abordare, mult mai eficientă pentru optimizarea rezultatelor la învățătură ale elevilor.

„Renunțăm la obligativitatea unor teze care, din păcate, și-au dovedit, și o recunosc, inutilitatea. O recunosc eu, acela, care am susținut importanța lor, dar văzând rezultatele am înțeles că, din păcate, nu își mai ating scopul.

De ce am făcut această propunere de renunțare la teze? Am făcut-o, pentru că în anul școlar 2020-2021 am văzut că 53% din elevii României au luat note peste 8.50. (…) Primul semestru din acest an școlar ne-a arătat că nu este așa, pentru că după primul semestru notele peste 8.50, luând în calcul și tezele, procentul acestor note n-a mai fost 53%.

A fost 60%, lucru care ne-a arătat că tezele, într-adevăr, am înțeles lucrul acesta, nu au relevanța scontată”, a declarat Sorin Cîmpeanu la finalul lunii martie.