Ultima oră. S-a aflat identitatea bărbatului care și-a ucis soția și băiatul în Argeș. Criminalul a apărut într-o emisiune la TV. Video

O crimă șocantă a îngrozit România, după ce un bărbat din Mihăiești a comis o dublă tragedie, omorându-și concubina și pe copilul acesteia. În urma cercetărilor făcute de poliție, bărbatul fusese prezentat în cadrul unei emisiuni televizate, acuzându-și soția de infidelitate.

O tragedie fără margini a avut loc duminică, în județul Argeș, localitatea Mihăiești, acolo unde un bărbat i-a omorât în curtea bisericii pe concubina sa și pe fiul acesteia. După ce a comis dubla crimă, criminalul a vrut să se sinucidă, însă polițiștii au intervenit și au reușit să-l oprească.

Cu privire la cele două victime, acestea au fost găsite fără viață, într-o stare care a îngrozit autoritățile. Agresorul, în vârstă de 44 de ani, a devenit extrem de agresiv după ce, femeia de 38 de ani își găsise un alt partener de viață, astfel că a decis să o aștepte la ieșirea din biserică pentru a o înjunghia cu cuțitul.

Fiul femeii a intervenit pentru a o ajuta pe mama sa, moment în care a devenit victimă a atacului nemilos al bărbatului. Copilul a fost găsit de autorități cu multiple lovituri de cuțit, dar și cu capul zdrobit, pe semne că a fost lovit de mai multe ori de asfalt. Femeia a fost găsită, de asemenea, în curtea bisericii cu gâtul tăiat, fiind ucisă după fiul său, fiind martoră la tragedie.

În urma cercetărilor efectuate de polițiști, s-a descoperit că agresorul se numește Irinel, iar în urmă cu patru luni, acesta a apărut la emisiunea “Acces Direct”, împreună cu concubine sa, pe care dorea să o supună detectorului de minciuni.

Ramona a declarat că stă cu Irinel mai mult de frică, cei doi având o relație de patru luni, în ciuda faptului că se cunoșteau de 17 ani. Aceasta a povestit că bărbatul a agresat-o fizic de mai multe ori, amenințând-o chiar cu moartea.

„Este dur, răutăcios, ursuz, a fost agresiv fizic. Mi-a spart și capul și apoi mi-a zis că pe mine mă bagă în mormânt și pe el în pușcărie. Eu nu știu dacă l-am iubit vreodată, dar stau lângă el cu forța.

Nu am voie să vorbesc cu nimeni, nu am voie să am credit pe telefon, nici nu mai lucrez tot din gelozie, iar el dă banii din casă familiei lui”, a dezvpluit femeia, în cadrul emisiunii difuzată pe Antena1.