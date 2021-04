Ultima oră! Românii vor putea merge la vaccin cu buletinul, fără programare. Care este singura condiție pusă de autorități

Vaccinarea anti-Covid-19 începe să fie din ce în ce mai accesibilă, astfel că cetățenii nu mai au nevoie nici măcar de programare, putând merge cu buletinul în orice centru de vaccinare indicat de autorități. Decizia a fost luată de Comitetul Național de Vaccinare, după ce mai multe centre s-au plâns că nu există persoane pe lista de așteptare.

Potrivit Comitetului Național de Vaccinare, toate persoanele care doresc să se vaccineze cu AstraZeneca vor putea să o facă fără programare, mergând cu cartea de identitate într-unul dintre cele mai apropiate centre în care se vaccinează cu serul mai sus menționat.

Această decizie a fost luată în urma lipsei de receptivitate la vaccinarea cu AstraZeneca, astfel că personalul medical a reclamat că aceste centre sunt goale.

În ciuda tuturor discuțiilor legate de problemele apărute în urma imunizării cu AstraZeneca, medicul Valeriu Gheorghiță a anunțat că acest vaccin va continua să fie administrat, beneficiile depășind riscurile.

În țara noastră nu au fost declarate probleme trombotice apărute după vaccinarea cu AstraZeneca, însă au existat persoane care au semnalat decese sau reacții adverse, la câteva zile după vaccinare, însă legătura dintre aceste evenimente nu a fost demonstrată oficial.

Până în acest moment, în România au fost aduse 1.320.400 de doze de vaccin AstraZeneca, fiind imunizate până în acest moment 402.534 de persoane.

În urmă cu câteva zile, coorodonatorul campaniei de vaccinare a vorbit despre eficiența vaccinului produs de compania farmaceutică AstraZeneca, încurajând vaccinarea printr-o comparație cu mersul cu avionul sau cu mașina.

Acesta a explicat că riscul pe care vaccinul de la Astra Zeneca îl are ca și eficiență este similar cu riscurile pe care și le asumă oricine atunci când alege să călătorească cu o mașină sau cu un avion, mijloace de tranport teoretic sigure.

„Gândiți-vă la mersul cu mașina sau mersul cu avionul. Sunt mijloace de transport sigure, pe care le folosim, dar asta nu înseamnă că nu se întâmplă accidente. Se întâmplă, face parte din statistică. Așa funcționează sănătatea publică.

Trebuie să iei decizii în favoarea celor mulți, pentru că așa se stabilesc riscurile și beneficiile la orice decizie medicală. Vorbim de un risc de 6 evenimente trombotice la 1 milion de persoane vaccinate.

Practic, dacă am vaccina 20 de milioane de persoane, am ajunge la 120 de evenimente trombotice. Doar în anul 2019 am înregistrat la nivel național 128 de tromboze de sinus venos cerebral”, a dezvălui Valeriu Gheorghiţă în cadrul unei emisiuni TV.