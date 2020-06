Ultima oră! Raed Arafat trage un mare semnal de alarmă: „Revenirea la normalitate este o greșeală majoră”

Medicul Raed Arafat a explicat în cursul serii de luni despre situația actuală a României. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență susține că mai este nevoie de câteva zile pentru ca autoritățile să decidă dacă România va ieși din starea de alertă.

Nu am ajuns la faza în care lucrurile să fie bune

Raed Arafat a subliniat faptul că românii nu pot trece la normalitate după 15 iunie, chiar dacă toată lumea și-ar dori acest lucru. Din păcate, relaxarea restricțiilor într-o măsură abuzivă poate conduce la crearea unor focare de infecție greu de controlat. De asemenea, șeful DSU susține că persoanele care cred că lucrurile au revenit la normal nu sunt bine informate.

„Trebuie să înțelegem situația în care suntem. Dacă spune cineva că am trecut deja cu totul și totul este OK, acest cineva înseamnă că nu este informat corect. La acest moment, încă situația e sub control, mai bine decât înainte, dar nu putem zice că am ajuns la faza în care să spunem că totul este OK şi nu mai avem răspândire, nu mai avem infectare, nu mai avem persoane care să se infecteze în comunitate, nu mai avem focare”, a declarat Raed Arafat, la TVR.

Potrivit secretarului de stat în MAI, în acest moment există focare de infecție în mai multe locuri, precum în azile de bătrâni, în zone industriale sau instituții medicale. Din acest motiv, în situația în care starea de alertă va fi ridicată, va fi nevoie de găsirea unor măsuri de prevenție bine definite.

“Dacă lăsăm totul și spunem că totul se întoarce la normalitatea dinaintea virusului, aici comitem o greșeală majoră și pe care s-ar putea să o să plătim foarte serios. Trebuie găsită o soluție, pentru că noi nu putem în 15 iunie – și cred că la sentimentul meu sunt toți colegii mei medici, epidemiologi, toți cu care am lucra până acum – noi nu putem în data de 15 iunie să revenim la o normalitate totală, cum era înainte să apară acest virus”, a avertizat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

Ce se întâmplă cu deschiderea spațiilor cu multe persoane

Raed Arafat susține că o relaxare totală va presupune deschiderea localurilor și a spațiilor în care au acces sute de persoane, ceea ce nu este un lucru bun. Acesta recomandă oamenilor să fie prudenți și să se gândească la binele propriu, indiferent dacă vor avea la îndemână tentația distracției.

„O relaxare totală ce înseamnă: ne întoarcem la cinematografe, la teatre, la sport cu spectatori în spaţii închise, în spaţii deschise, la restaurante, asta înseamnă revenire totală. Cine îşi asumă acest lucru? Eu, ca persoană, poate să fie decizia oricât să fie, că noi putem merge la cinematograf sau la teatru şi să fie plin, eu n-am să mă duc, de exemplu, pentru că ştiu că există un risc încă. După 15 iunie NU putem să revenim la normalitatea care era înainte” , a concluzionat el.