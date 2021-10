Ultima oră! Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, apel către cetățeni după recordul deceselor Covid-19. De cine trebuie să asculte exclusiv

Patriarhia Română transmite un mesaj de conștientizare după ce România s-a confruntat cu cea mai neagră zi de la începutul pandemiei. Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt BOR le-a transmis cetățenilor, cu puțin timp în urmă, să aibă grijă de sănătatea lor și să asculte de medici, aceștia fiind eroii acestei crize sanitare teribile.

După ce în România au murit peste 500 de oameni în 24 de ore, Patriarhia Română le cere oamenilor să aibă încredere deplină în medici și să asculte recomandările acestora, fiind singura cale de a scăpa de situația disperată care lovește țara noastră.

Un alt mesaj puternic a fost transmis de părintele Crin-Triandafil Theodorescu, care îi îndeamnă pe oameni să se vaccineze din grijă pentru ei și pentru cei dragi

„Pentru că singura grădină în care dau cu sapa e conștiința mea.

Pentru că primul om care m-a luat în brațe, chiar înaintea Mamei, a fost un medic.

Pentru că băiatul meu, căruia i-am făcut băiță până la un an, ceva mai citit ca mine și lucrând în cercetare, mă mângâie pe frunte, într-o inversare zăpăcitoare de roluri, și-mi spune că e în regulă să mă vaccinez.

Pentru că am făcut-o deja, de jumătate de an, și tot păcătos am rămas, tot leneș, tot cu găurile alea-n aripile botezului; nici mai bun și nici mai rău.

Pentru că nu cred că povestea asta e altceva decât o chestiune medicală, iar eu nu sunt medic. Eu sunt preotul Domnului, cel mai răpciugos dintre ei. Eu sunt dovada cu puls și colesterol că Dumnezeu e iubire și că iubirea Lui lucrează ca o dăltiță-ntr-un bloc de marmură de Kavala. Cioc-cioc…așa lucrează Dumnezeu.

Când m-am vaccinat, au căzut zece mii de-a dreapta mea, ca-n psaltire. Cum?

Mai spui că ești creștin? Că ești preot? Vândutule. Iudă. Le-am primit pe toate cu resemnare. Numărul prietenilor de pe Facebook a intrat la apă, nu mult, dar a intrat. Am oftat și-am plecat mai departe.

Pentru că singura grădină în care dau cu sapa e conștiința mea. Dau cu sapa să-i placă Domnului când se plimbă pe-acolo, cu mâinile la spate, gândindu-se la o nouă galaxie, la o nouă peșteră sau o nouă specie de nifarguși. Acolo, în cetatea dreptății mele, El e stăpân. De aia dau cu sapa. Să-i placă să peripatetizeze pe cărările inimii mele.

Un număr de oameni mi-au spus ”sunt dezamăgit, dar continui să te iubesc!”

Nu-i nimic că ne dezamăgesc oamenii, nu-i nimic. Să nu ne amăgească dezamăgirea. Că mai deasupra dezamăgirii e iubirea, și știu exact cum funcționează asta.