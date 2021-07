Ultima oră! Pedofil, prins de o mămică în timp ce abuza o fetiță în parc. Micuța a fost răpită cu motocicleta

În ziua de azi, niciun loc nu mai poate fi sigur pentru copii, astfel că adevărate tragedii au loc chiar în parcurile destinate micuților. Din păcate, fetițele sunt și mai expuse din cauza abuzatorilor sexuali care le pândesc și profită de orice circumstanță pentru a le batjocori. Cel mai recent caz este cel al unei copile de zece ani, a cărei mamă a apelat la Poliție pentru a denunța un astfel de eveniment petrecut chiar în parc.

Un eveniment revoltător a avut loc într-un parc din Cluj Napoca, acolo unde o femeie a sesizat că un bărbat manifestă un comportament bizar față de o fetiță de zece ani. Potrivit mămicii, copila era dezbrăcată și întinsă pe jos, moment în care aceasta a intervenit rapid pentru a afla ce se întâmplă.

După ce a țipat, femeia a încercat să îl ia la rost pe respectivul pedofil, moment în care acesta a îmbrăcat fetița și a motivat că doar își făcea nevoile. Imediat, acesta a luat fetișa cu el și s-a urcat pe motocicletă, continuându-și drumul.

Disperată, mămica reușit să surprindă câteva fotografii cu individul, iar în câteva minute a solicitat ajutorul la 112. Potrivit primelor informații, în doar 10 minute, polițiștii au reușit să-l identifice pe agesor chiar la el acasă. Bărbatul, în vârstă de 46 de ani, nu este la prima abatere, el fiind condamnat în 2017 la cinci ani de închisoare, după ce ar fi agresat sexual alte trei fetițe. Potrivit Digi24, bărbatul ar fi fost eliberat condiționat în 2020 pentru bună purtare.

După ce fost prins de poliție, bărbatul a fost dus la secție, iar martora care a alertat autoritățile a fost chemată pentru a da declarații.

„Eram cu băiețelul meu de mână, mergeam către stația de autobuz. Am trecut pe lângă parc și l-am văzut pe bărbat că îi ridica fetiței fusta. Mi s-a părut dubios, însă am trecut mai departe. După câțiva pași m-am întors, să văd ce fac, pentru că nu mi se părea un comportament normal.

În acel moment fetița, care are, cred, maxim 10 ani, era dezbrăcată, întinsă pe spate în iarbă, iar el o mângâia pe picioare și în zona intimă. M-am dus lângă ei și am strigat „Ce faceți acolo?”. Mi-a răspuns că face fetița pipi. Și am zis: „Păi așa face un copil pipi? Eu acum chem Poliția”. Mi-am scos telefonul, eram efectiv șocată, el între timp i-a dat fetiței chiloțeii și a urcat pe moped. Am apucat însă, să îi fac poze,” a spus femeia, potrivit sursei citate.