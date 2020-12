Ultima oră. Medicul Alexandru Rafila a intrat în izolare. Vestea cruntă pe care reprezentantul României la OMS a aflat-o cu puțin timp în urmă

Momente tensionate în familia renumitului medic, Alexandru Rafila. Candidatul PSD la alegerile parlamentare și principala propunere pentru funcția de premier a aflat de curând că unul dintre membrii familiei sale este infectat cu COVID-19, astfel că și izolarea sa este imperativă.

Potrivit stirileprotv.ro, surse din PSD au dezvăluit că soția reprezentantului României la OMS a fost infectată cu COVID-19. În urma aflării veștii, soțul său, Alexandru Rafila și-a făcut și el testul, iar acum așteaptă rezultatele.

Ultimele zile au fost extrem de tensionate pentru medic, în special datorită alegerilor și a evenimentelor ulterioare. Acesta s-a aflat duminică la sediul PSD, acolo unde a ținut un discurs, imediat după anunțarea rezultatelor la exit-poll.

Acesta a afirmat că PSD a câștigat alegerile, subliniind faptul că România are nevoie de un Guvern stabil.

„PSD a câștigat aceste alegeri. Rezultatul din sondaje va fi confirmat cu siguranță la numărătoarea voturilor, diferența se va consolida.

Este extrem de important că am reușit să convingem majoritatea românilor că PSD are soluții, că vrea să facă o altă politică în România, a profesionalismului, nu are loc de festivism și demagogie.

Această țară vrem să aibă un guvern stabil care să poată să ofere soluții în situații de criză majoră în sistemul sanitar, iar aceste soluții pentru domeniul sanitar să ofere premise pentru redresarea economică și pentru funcționarea societății Românești.

Avem o problemă majoră în ceea ce privește societatea românească, polarizarea a fost extremă, chiar dacă ea a fost o campanie online, așa cum sunt și școlile online”, a declarat Alexandru Rafila, duminică.