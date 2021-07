Ultima oră! Fostul soț al Elodiei a fost găsit mort în casă. Ce funcție deținea

Ciprian Mustață, primul soț al Elodiei Ghinescu, a fost găsit mort, joi, în propria locuință. Anunțul trist al morții sale a fost făcut de colegii de muncă ai bărbatului, acesta fiind directorul sportiv al echipei de fotbal, Olimpic Cetate Râlnov și agent șef de poliție în Brașov.

Ciprian Mustață era din 2015 la Râșnov pe postul de director sportiv. Sub conducerea sa, echipa de fotbal a orașului Râșnov a obținut performanța de a promova în Liga a 3-a. Sincere condoleanțe familiei și Dumnezeu să-l odihnească!”, au transmis reprezentanții clubului, joi, 8 iulie 2021, pe Facebook.

Bărbatul era cunoscut de către colegii săi din Poliție ca fiind un om deosebit care promova dreptatea. Acesta încerca să ajute cât mai multe lume, luptând puternic împotriva bullying-ului.

Potrivit informațiilor apărute în presă, declarația de avere a bărbatului arată că avea o datorie de 100.000 de franci elvețieni la bancă. Fostul soț al Elodiei nu avea în proprietate terenuri sau case și nici bani în conturi.

Cătălin Mustață câștiga un salariu de 50.400 de lei pe an, adică 4.200 de lei pe lună, în funcția de agent principal la IPJ Brașov, la care se adaugă suma de 550 de lei pe lună, proveniți de la cel de-al doilea job.

Ciprian Mustață a fost primul soț al Elodiei Ghinescu, de care aceasta a divorțat în anul 2002. La scurt timp, avocata s-a recăsătorit tot cu un polițist, Cristian Cioacă, care a fost condamnat pentru dispariția misterioasă a avocatei, în noaptea de 29/30 august 2007.

După îndelungi cercetări și căutări fără rezultate, făcute de polițiști, Cristian Cioacă a fost condamnat pentru uciderea soției sale și ascunderea/distrugerea cadavrului.

Primul soț al Elodiei a povestit într-un interviu cum a început relația lor de dragoste. Potrivit acestuia, Elodia Ghinescu era o femeie foarte deșteaptă și nu te plictiseai niciodată în preajma ei.

“Ne-am cunoscut la serviciu, eu eram poliţist, ea era stagiar. Am invitat-o la o cafea. Era o tipă foarte de treabă, deşteaptă, puteai să vorbeşti cu ea despre orice. Am stat împreună patru luni, într-o garsonieră în Braşov.

Apoi am hotărât să ne căsătorim. Am făcut cununia civilă la Braşov şi nunta în localitatea de unde sunt eu. Toată această perioadă nu am avut nicio problemă. Totul s-a schimbat după ce l-a cunoscut pe Cioacă.

Am simţit o răceală din partea ei. Am plecat în Spania şi când m-am întors s-a produs inevitabilul. Şi ne-am despărţit. Am rămas buni amici”, a spus acesta, potrivit retetesivedete.ro.