Ultima oră. Fiica criminalului din Onești, dezvăluiri șocante. Ce este dispusă să facă pentru a fi lăsată să-și vadă tatăl

Una dintre fiicele lui Gheorghe Moroșan, autorul dublei crime din Onești, este recvoltată că nu este lăsată de autorități să-și vadă părinții. Aceasta face acuzații grave cu privire la modul în care tatăl său a fost ignorat atâția ani, fără a-i păsa cuiva de nedreptatea la care a fost supus. Femeia a declarat că ar fi dispusă să facă orice pentru a-și vedea părinții.

În cursul serii de luni, Mihai Gâdea a difuzat în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei” interviul oferit de fiica lui Gheorghe Moroșanu pentru un reporter Antena3, căruia îi dezvăluia că este șocată de modul în care autoritățile au rămas pasive în fața unei asemenea tragedii, fără a lua măsuri preventive atunci când tatăl său amenința că va face acest lucru.

Femeia a declarat, de asemenea, că nu este lăsată să vorbească nici la telefon cu tatăl, iar atunci când sună la spital și se prezintă i se închide telefonul în nas. Mai mult, aceasta a fost sfătuită de procurorul din Bacău să părăsească țara.

Întrebată dacă ar fi dispusă să poarte echipament de înregistrare pentru a fi lăsată să intre la tatăl său, aceasta a răspuns afirmativ. Fiica criminalului și-a strigat încă o dată neputința în fața acestei situații și dorește să afle de ce nimeni nu l-a băgat în seamă pe tatăl său înainte să se ajungă la această tragedie.

Fiica lui Gheorghe Moroșan a mai povestit că a sunat la Poliție în acele momente, dar nimeni nu a reacționat pozitiv, ba mai mult, au ridicat din umeri explicând că nu se poate face nimic. Femeia explică disperată că tatăl său a cerut în repetate rânduri hârtia care să demonstreze că acel apartament i s-a luat pe bună dreptate, pe care legală, iar acest lucru a fost imposibil.

„Situația este foarte grea. Nu pot decât să las capul plecat, cuvintele sunt de prisos, oricât am încercat să aplanez această situație. Am sunat la Bacău, am sunat la București. Am spus despre ce e vorba, am spus cine sunt și mi s-a închis telefonul. Am sunat la sediile de poliție. Așa am avut în cap. Am sunat chiar și la presă. ‘Nu avem mașină să ne deplasam în teren’ mi-au spus de la Bacau.

Am încercat să vorbeasc cu el (cu tatăl ei, n.r.) Mi-a spus în telefon: ‘Îmi doresc să îmi aducă acea hârtie!’ (referitoare la posesia apartamentului, n.r.)

Ce putere aveam eu, ca lumea să înțeleagă situația, să aducă acea hârtie, să salvăm acele vieți?

‘Dom’le aduc un avocat, un notar. Arătăm hârtia. Dacă nu există, se putea inventa. Dom’le, vă aducem niște bani. Bani falși!’ Chiar nu există în Poliția Română?”, a spus fiica lui Gheorghe Moroșan la Sinteza Zilei.