Ultima oră. Familia lui Nelu Ploieșteanu refuză să-l înmormânteze după regulile Covid: „Au spus că nu se poate să îl îmbrace”

După o lungă perioadă de suferință, cetățenii încep să se revolte împotriva autorităților, cerând pentru persoanele dragi un ultim drept, acela de a fi înmormântate îmbrăcate, fără a fi băgate într-un sac de plastic. În urma rezultatelor autopsiei lui Nelu Ploieșteanu, fiicele acestuia refuză să ridice trupul părintelui lor de la IML, fiind obligate să-l înmormânteze după protocolul dur pentru decesul Covid.

Marele cântăreț a murit de cinci zile, iar trupul acestuia este încă la IML, după ce, timp de trei zile, familia a așteptat un răspuns al autopsiei pentru a știi cum sa-și înmormânteze ruda.

Marți după-amiază, fiicele marelui artist au aflat că probele prelevate au indciat prezența noului coronavirus în corp, astfel că înmormânatrea trebuie să aibă loc rapid, până în ora 17:00 și fără a se permite să i se facă o slujbă de înmormântare.

În aceste condiții, fetele lui Nelu Ploieșteanu au refuzat să ridice trupul tatălui lor, explicând că nu au timp să pregătească înmormântarea în aceste condiții. În cursul serii de miercuri, jurnalista Mara Bănică a intrat în legătură directă cu Mihai Gâdea, explicând drama pe care familia lui Nelu Ploieșteanu o trăiește.

“Cred că este o logică de bun-simţ, pe care poate să o facă şi un copil (…) Am sugerat să se facă această autopsie. Este dreptul fiecărui aparţinător să ştie şi să îşi poată înmormânta tatăl, fratele, sora, soţul, soţia, ferească Dumnezeu copilul, că au fost şi cazuri de astea, aşa cum suntem obişnuiţi, fie că suntem creştini ortodoxi, catolici, orice am fi.

Jurnalista a relatat în direct ce a discutat cu șefa de la DSP, după ce aceasta a anunțat-o că Nelu Ploieșteanu avea Covid-19.

“Azi dimineaţă, la ora 9:30-10:00, m-a sunat şefa DSP Bucureşti, pentru că nu îi răspundea la telefon fiica lui Nelu Ploieşteanu. Mi-a spus că testul este pozitiv şi că din păcate nu poate avea loc o înmormântare aşa cum trebuie, dar că oricum nu ţine de ei. Am spus, cum, nici măcar o slujbă? Nu, slujbă în curtea bisericii nu e reglemenată în lege să nu se facă.

Eu am luat de bună informația, am transmis-o mai departe și am vorbit la Biserica Sfantul Gheorghe Nou încercând să aibă loc această slujbă de înmormântare în curtea bisericii, după care să mergem cu el la cimitir. Preptul a spus, trebuie să întreb la Patriarhie. De acolo i s-a spus să spună DSP dacă se poate. Îi scriu șefei DSP București întrebând-o dacă pot depune o cerere în care să vă întreb dacă este interzis sau nu de lege să se facă o slujbă de înmormântare în curtea unei biserici.

Răspusul a fost: poți să depui o cerere, răspunsul va fi nu. (…) În lege nu e stipulat. Până la urmă pot să fac această slujbă oriunde. Care e diferența dacă o fac în cutea unei biserici sau o fac în curtea unui cimitir. Eu nu văd diferența. Dacă o vede cineva, să mi-o explice și mie. Nu pot să îmi dau seama (…)”, a afirmat aceasta.