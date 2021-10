Ultima oră! Cadru medical, invitat la slujba Sfintei Liturghii în fața credincioșilor. Ce le-a transmis acesta referitor la vaccinare

România se confruntă cu o situație extrem de grea, iar medicii nu știu la ce metode să mai recurgă pentru a le explica cetățenilor cât de importantă este vaccinarea în lupta cu acest virus nemilos. În ultima perioadă, tot mai mulți preoți își îndeamnă enoriașii să se imunizeze pentru a putea învinge împreună acest val extrem de agresiv. Un preot de la Biserica „Sfântul Andrei” din Capitală a apelat la o metodă extrem de eficientă, astfel că l-a chemat la slujbă pe medicul care l-a vindecat de Covid-19.

Preotul paroh al Bisericii “Sfântul Andrei”, a trecut prin boală și s-a vaccinat cu toate cele trei doze de vaccin anti-Covid-19. Deși nu a avut o formă severă, Simion Bondar a recunoscut că suferă de anumite probleme de sănătate, motiv pentru care s-a temut pentru viața lui.

Înainte ca medicul Victoria Aramă, șef de secție de la Institutul Matei Balș, să vorbească despre beneficiile vaccinării în fața credincioșior, părintele a ținut să menționeze câteva aspecte trăite în timpul infectării cu Covid-19.

„Eu am avut o formă relativ ușoară, cu febră, dureri musculare și tuse, dar doamna doctor tot m-a ținut atent sub observație. Eu, din păcate, sufăr de o boală care îmi afectează imunitatea și asta recunosc că m-a îngrijorat. Am fost internat de doamna doctor 18 zile, timp în care mi-a vorbit despre importanța măsurilor de protecție, inclusiv despre vaccine”, și-a început acesta mesajul.