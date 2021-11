Se dau bani de la stat pentru plata facturilor din această iarnă. Marcel Ciolacu, anunțul momentului despre beneficiari

Liderul PSD a transmis în urmă cu puțin timp că o anumită categorie de români va primi ajutor financiar pentru plata facturilor din această iarnă. De asemenea, Marcel Ciolacu le-a promis românilor că, împreună cu colegii săi va lupta pentru îmbunătățirea situației grele de trai cu care se confruntă categoriile defavorizate din România.

În cadrul ședinței de învestire a noului Guvern, Marcel Ciolacu, aflat alături de colegii săi, a vorbit despre acțiunile pe care partidul pe care îl conduce le are în plan pentru cetățenii români și pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă. Acesta dă asigurări cu privire la punerea în practică a cunoștințelor asimilate de-a lungul anilor și a experienței partidului, astfel încât, rezultatele obținute să fie fără precedent.

De asemenea, ac

„PSD este cel mai responsabil și mai stabil partid din România. Am acceptat acum această provocare pentru că PSD nu fuge niciodată de responsabilitate. Și pentru asta am decis să intrăm cu prima linie a partidului. Am propus oameni cu experiență politică și administrativă.

Am venit cu profesioniști care au performat în mediul privat. Am venit cu medici de excepție. Nu este timp de experimente. Trebuie să aplicăm măsurile PSD încă din prima zi!

PSD știe să guverneze! Am demonstrat-o întotdeauna, mai ales când am venit ca să reparăm dezastrul unor alte guvernări”, și-a început acesta mesajul.