Tudorel Toader își dă demisia. Ce a declarat fostul „justițiabil” al PSD

Tudorel Toader a anunțat, joi, că își dă demisia din funcția de ministru al Justiției. La începutul zilei, Toader a avut o întâlnire cu premierul Viorica Dăncilă, care i-a sugerat să ia în calcul varianta demisiei.

„Voi merge la Guvern să am o altă întrevedere cu doamna premier. Oarecum voi dezvolta ce am spus dimineață și anume voi porni, în scrisoarea pe care am redactat-o, de la voința exprimată în CEX. Voi porni de la dorința exprimată în cele două întrevederi cu premierul, și anume că are rolul decisiv în formarea guvernului.

Iau în considerare că orice autoritate trebuie să aibă continuitate și voi rămâne la minister pănă când în Monitorul Oficial va apărea numele și prenumele noului ministru. Merg la guvern și îi voi prezenta doamnei premier demisia mea, dânsa va decide ce va face cu ea„, a declarat Tudorel Toader.

La începutul zilei de joi, înainte de a-și anunța demisia, Toader a declarat: „Eu nu-mi propun să fac polemici. Am fost doi ani și două luni ministru al Justiției, peste jumătatea duratei mandatului. Mi-am îndeplinit obligațiile, niciodată nu poți să mulțumești pe toată lumea. Plec mulțumit de experiența pe care am dobândit-o.”

Toader își dă demisia, după ce PSD i-a retras sprijinul

Demisia lui Tudorel Toader vine la o zi după ce conducerea PSD a votat aproape în unanimitate pentru revocarea sa din funcția de ministru al Justiției. Toader va fi înlocuit de Eugen Nicolicea. Anunțul a fost făcut de premierul Viorica Dăncilă, care i-a recomandat, miercuri, să își dea demisia.

„În urma nemulțumirilor manifestate de colegi referitor la domnul Toader, referitor la blocarea unor acte normative, dar și probleme prezentate în spațiul public, s-a acceptat demisia domnului Toader. Demiterea! Sperăm să fie o demisie”, a spus, miercuri, premierul României.