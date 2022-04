Trucul genial pentru a vedea dacă brânza pe care ai cumpărat-o din magazin are amidon. Diferența față de brânza de casă

Ce truc trebuie să folosești ca să vezi dacă brânza pe care ai cumpărat-o din magazin are amidon. Diferența față de brânza de casă. Pe Tik Tok circulă numeroase trucuri, iar unul dintre ele îți arată cum să faci diferența între o brânză de țară și una din magazin. Un studiu ANPC făcut cu câțiva ani în urmă arăta că în unele sortimente de brânza din hipermarketuri există anumiți aditivi considerați periculoși pentru sănătate. Un exemplu care a fost dat în acest sens a fost și un sortiment de brânză mozzarela în care producătorii au folosit amidon, or, la bază, mozzarela se obține numai din lapte, fără adaosuri de altă natură. Însă un truc care circulă pe Tik Tok îți arată cum poți verifica dacă o brânză are sau nu amidon în compoziție.

Trucul genial pentru a vedea dacă brânza pe care ai cumpărat-o din magazin are amidon

Motivul pentru care unii producători aleg să adauge amidon în brânză este pentru a o face mai „grea”. Un truc care circulă pe platforma Tik Tok a arătat cum se poate face diferența între o brânză cu amidon și una fără amidon. Secretul constă în a pune câteva picături de betadină pe o bucata de brânză.

Dacă betadina își schimbă culoarea și devine mov, atunci înseamnă că ea are amidon în componență. Dacă brânza nu are amidon, ei bine culoarea betadinei se va menține. Vezi imaginea în galeria foto a articolului!

Cum deosebești o brânză de calitate față de un fals

În țara noastră se fabrică zeci de brânzeturi, din cele peste 600 de tipuri din toată lumea. Telemeaua, cașul, cașcavalul și brânza proaspătă au toate un ingredient comun: laptele. Pe lângă, culturile lactice și cheagul natural joacă un rol important în fermentație și fac brânza bună.

Brânza falsă este făcută însă din cu totul alte ingrediente care nu au legătură cu laptele. Se folosesc în principal uleiuri hidrogenate, prafuri cu aromă de lapte, amidon sau alte substanțe chimice care ajută la închegarea acestor ingrediente.

Principalele criterii după care poți deosebi o brânză bună de cea falsă este să verifici eticheta, să fii atent la culoarea foarte albă, care nu este una naturală, textura prea fină și compactă, fără acele mici găurele este iar un indicator la care trebuie să fii atent, concentrația de apă ( o brânză bună, proaspătă sau maturată, nu lasă decât foarte puțină zeamă în farfurie sau aproape deloc). În plus, o brânză bună nu se înmoaie. Cea falsă se înmoaie și își pierde forma. Cea de calitate nu se înmoaie decât foarte puțin când este pusă în apă.