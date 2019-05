Tribunalul București, prima reacție după ce avocata lui Sevil Shhaideh a sesizat CSM legat de rețeaua Wi-Fi

Tribunalul București a avut o primă reacție după ce avocata lui Sevil Shhaideh s-a plâns de rețeaua Wi-Fi din instituție. Rețeaua era denumită după celebrul mesaj antiguvernamental – „m@#e PSD”.

Deranjată că dat peste o rețea denumită astfel, Flavia Teodosiu, avocata lui Sevil Shhaideh, a anunțat că sesisează Consiliul Superior al Magistraturii și Inspecția Judiciară. În opinia avocatei, este inadmisibil ca un astfel de mesaj să se regăsească într-o instituție publică.

Tribunalul București a avut o primă reacție în acest caz.

Ce-i răspunde Tribunalul București avocatei Flavia Teodosiu

Tribunalul București afirmă că niciun angajat nu a configurat vreo rețea hotspot cu acest nume. Însă dacă rețeaua ar fi fost creată de unul dintre angajați, atunci acest lucru nu putea fi știut și nici monitorizat.

„Niciun angajat al Departamentului IT al Tribunalului București nu a configurat/definit un hot-spot cu o astfel de denumire. De asemenea, Departamentul IT al Tribunalului București nu are în administrare echipamente care să permită configurarea unei rețele publice WI-Fi. La nivelul Tribunalului București nu a existat și nu există o rețea publică wireless WLAN-WI-FI. O rețea precum aceea din fotografiile afișate se poate configura cu ajutorului unui smartphone/laptop cu router, de către orice persoană aflată în interiorul/vecinătatea Tribunalului București, care are posibilitatea să o denumească oricum dorește”

Laura Radu, președintele Tribunalului București

Magistratul a mai atras atenția că o rețea wireless este nu are nevoie de licență. În plus, nu are nevoie de vreo aprobare specială.

„Evenimentul se poate repeta atât timp cât se permite intrarea în incinta tribunalului cu tehnologie informatică în genți, poșete sau buzunare. Subliniem că monitorizarea justițiabililor în clădire sau în vecinătate, din acest punct de vedere, este practic imposibilă și excede competențelor Departamentului IT al Tribunalului București. Evenimentul este regretabil, mai ales că politica de securitate a Tribunalului București nu permite angajaților ca prin acțiunile lor să încerce să compromită protecția sistemelor informatice și de comunicații, iar aceștia nu trebuie să desfășoare, deliberat sau accidental, acțiuni care pot afecta confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informațiilor de orice tip în cadrul sistemului iinformatic al Tribunalului București”

Laura Radu, președintele Tribunalului București

Flavia Teodosiu, avocata fostului vicepremier Sevil Shhaideh, acuza Tribunalul București de imparțialitate din cauza rețelei wireless, descoperite în interiorul Tribunalului București.

Avocata, care îl apără și pe Liviu Dragnea, susținea că, în sala de judecată, era activă o rețea wi-fi denumită după celebrul mesaj „m#$e PSD”.