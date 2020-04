Marcel Vela, ministrul de Interne, a prezentat Ordonanta Militara nr. 8 care introduce noi restrictii pe teritoriul Romaniei. Acestea nu aduc modificări pentru declaraţia de răspundere pentru ieşirea din casă.

Trebuie trecută ora pe declarația pe propria răspundere? Cum se completează corect formularul ca să ieși din casă

Noile măsuri anunţate nu prevăd modificări în ceea ce priveşte declaraţia pe propria răspundere atunci când ieşim de casă. Opinia publică este bulversată în ceea ce priveşte declaraţia pe propria răspundere după ce doi soţi din Aiud au fost amendati cu cate 2.000 de lei pe motiv ca nu au specificat orele de deplasare.

„Astăzi am primit amendă de la Poliția Aiud, pe motiv că nu am scris în declarație ora deplasării. Nu există în declarație pe proprie răspundere așa ceva. Au mai trecut oameni pe stradă, nu au fost controlați, în amendă spunându-se că nu a fost nici un om pe drum. Asta pentru că am fost după alimente„, a specificat pe Facebook doamna care a primit amenda.

Precizările poliţiei

Astfel, politia din Alba a venit la scurt timp cu o clarificare a situatiei. „Cei doi au fost observați în mai multe zone ale orașului, iar pe declarația pe proprie răspundere erau precizate locații generale (centru, Micro, piața) pentru asigurarea bunurilor care acoperă necesitatea de bază a persoanelor și animalelor.

În momentul depistării aveau asupra lor un pachet de stixuri care ar fi putut fi cumpărate și de la magazinul din apropierea locuinței lor„, se arată în comunicatul de presă emis de Inspectoratului Județean de Poliție din Alba. Declaratia pe proprie raspundere, foaia cu care poţi ieşi din casă, poate fi generata online pe site-ul oficial pus la dispozitie de autoritati: https://formular.sts.ro. În plus, declaraţia pe proprie răspundere poate fi descărcată în format PDF de aici.

Declaraţia pe proprie răspundere trebuie semnată

Aambele forme ale declaraţiei trebuie printată şi semnata olograf. Aceasta poate fi prezentată organelor de control pe telefon, sub formă de poză, numai după ce a fost semnată.

De asemenea, cei care ies din casă trebuie să aiba asupra lor, pe lângă aceasta declaraţie, actul de identitate.

Ce campuri trebuie completate in declaratia pe proprie raspundere

Cei ce ies din casă trebuie să completeze următoarele câmpuri: nume, prenume, data naşterii, adresa locuinţei, locul deplasării, motivul deplasării, data declaraţiei, precum şi semnătura.

La adresa locuintei se va completa locaţia în care persoana locuieşte la momentul izolării, indiferent dacă este identică sau nu cu cea menționată în buletin.

La motivul deplasării se bifează doar motivul/motivele deplasării dintre cele prevăzute în listă. Nu sunt permise alte deplasări decât cele prevăzute în Ordonanța Militară nr. 3/2020.

În plus, persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani completează doar pentru motivele prevăzute în câmpurile 1-6. Deplasarea pentru această categorie de vârstă este permisă zilnic doar între orele 11.00 – 13.00.