Trauma prin care a trecut Otilia Bilionera. A fost lăsată fără niciun ban

Otilia Bilionera este una dintre cele mai cunoscute Faimoase de la Survivor România 2022. De când a fost propusă spre eliminare de către Laura Giurcanu, frumoasa artistă a avut anumite conflicte cu ai săi coechipieri. Cântăreața a mărturisit care este motivul principal pentru care a acceptat să facă parte din show-ul ce se desfășoară în Republica Dominicană.

Emoții mari pentru Faimoși, din nou, dat fiind faptul că au pierdut al doilea joc pentru imunitate colectivă în fața Războinicilor. În timp ce membrii echipei albastre au avut parte de un consiliu liniștit, Faimoșii s-au votat între ei, iar Otilia Bilionera s-a numărat printre cei nominalizați spre eliminare, fiind propusă de topmodelul Laura Giurcanu.

Înainte de eliminarea Andreei Tonciu din competiție, Otilia Bilionera a mărturisit că nu se aștepta la votul venit din partea Laurei Giurcanu, argumentând faptul că ea se consideră o feministă convinsă, care nu a votat până acum concurente de sex feminin. Dezvăluirile artistei au continuat atunci când Otilia a mărturisit, cu ochii în lacrimi, motivul pentru care a acceptat să participe la Survivor România 2022.

Otilia Bilionera, în lacrimi la Survivor România. Faimoasa își dorește să-și testeze limitele și să devină o persoană mai puternică. De asemenea, vrea să uite ghinionul pe care l-a pățit în carieră și trauma pe care a trăit-o atunci când fostul impresar a lăsat-o fără bani, după o muncă depusă în 7 ani de zile.

„Eu am venit aici în special pentru a mă autodepăși, pentru a deveni mai puternică, pentru a uita de problemele pe care le am acasă, de procesul pe care îl am, de toată trauma prin care am trecut cu fostul management care, să zic așa, m-a lăsat fără nimic după șapte ani de muncă, și am avut o muncă destul de spectaculoasă.

Am venit aici să mă iubesc mai mult și să fiu mai bărbătoasă. Și să nu mai las pe nimeni să profite de mine și să mă mintă.”, a declarat Otilia Bilionera, în cadrul consiliului de 25 ianuarie de la Survivor România 2022.