Traian Băsescu șterge pe jos cu Dana Budeanu: „Se face că gândeşte adânc, dar pare că nu are cu ce”

Au mai rămas puține zile până la alegerile locale, iar lupta între candidați este din ce în ce mai aprigă, mai ales atunci când au susținători foarte populari. Meciul suprem, însă, este dat la Primăria Capitalei, care a devenit teren de box pentru cei care concurează pentru a obține funcția de primar general. Recent, Dana Budeanu, susținătoarea și prietena Gabrielei Firea, a fost jignită de Traian Băsescu, fiind catalogată drept „ridicolă” și „incultă”.

Dana Budeanu este cunoscută de majoritatea românilor și nu prea are nevoie de multe prezentări. Stilul său direct și transparent a atras cu sine, atât aprecieri, cât și antipatii.

Traian Băsescu vine cu acuzații grave la adresa creatoarei de modă, ceea ce înseamnă că se află în tabăra celor care nu apreciază aparițiile și părerile vedetei.

Recent, candidatul PMP la Primăria Capitalei a vorbit la Adevărul Live despre intervențiile Danei Budeanu, menite să-i pericliteze imaginea candidatului susţinut de USR-PLUS-PNL, Nicuşor Dan, în timp ce, afirmațiile pozitive pentru susțienerea Gabriela Firea nu mai contenesc să înceteze.

Fiind provocat să-și expună părerea despre implicarea criticului de modă în campania electorală a Gabrielei Firea, Traian Băsescu a devenit extrem de acid și de neoprit. Acesta a desființat-o pe Dana Budeanu în diferite momente, catalogând-o o femeie incultă și ridicolă.

„O ridicolă. E o femeie fără cultură. I se pare că-i deşteapta pământului şi e de un ridicol absolut. Nu spun că Nicuşor Dan nu a intervenit pentru acel cetăţean care încălcase legea. Dar ajungea dacă se limita la această informaţie. Am văzut-o şi aseară, pur şi simplu fără vocabular. Se vede că e o femeie care nu citeşte. Nu are cuvintele la ea. Se face că gândeşte adânc, dar pare că nu are cu ce”, potrivit adevarul.ro.