Traian Băsescu, reacție sarcastică: „S-a întâmplat și un lucru bun cu epidemia asta”. Cum îi atacă fostul președinte pe toți miniștrii

Traian Băsescu vede cu ochi buni pandemia de coronavirus dintr-un punct de vedere: cel al școlii în mediul online. Fostul președinte este de părere că tinerii vor avea de câștigat de pe urma acestei experiențe și se roagă ca lucrururile să meargă în aceeași direcție.

Traian Băsescu nu cunoaște decât trei miniștrii

Invitat la TVR1, fostul președinte a vorbit printre alte subiecte, despre avantajul pandemiei de COVID-19. Acesta vede migrarea învățământului în mediul online ca pe o evoluție, pe care o dorește în continuare. Din punctul său de vedere, renîntoarcerea la școli va fi pentru elevi, asemeni unei prăpastii, lucru care nu ar trebui să se întâmple.

Cu privire la demiterea unor miniștri, Traian Băsescu a avut o reacție sarcastică, prin care, deși a negat demiterea lor, a dat de înțeles că existența lor nu se prea observă, deci, nu deranjează, dar nici nu avantajează.

”Nu, nu! Lăsați-i acolo! Eu nici nu-i cunosc, pe majoritatea dintre ei. Știu doar vreo 2-3. Nu știu cu ce se ocupă alții, în afara ministrului Sănătății, premierul și doamna de la Muncă. S-a întâmplat și un lucru bun cu epidemia asta.

Dascălii au fost obligați să predea pe calcultator, totul este ca imediat ce se termină pandemia să nu ia iar copiii la școală să-i învețe păpădia și salata. Să rămână pe calculatoare. Să facă predare, după ce au terminat copiii orele, pe calculator.

Gândiți-vă că dacă Orban se ține de cuvânt și cumpără tablete pentru copiii de la țară, gândiți-vă câți IT-iști ar ieși din acești copii. Copiii românilor sunt extrem de talentați!”, a spus Traian Băsescu, la TVR, în cadrul emisiunii ”România 9”.

Aventurile lui Traian Băsescu pe drumul către Bruxelles

Europarlamentarul Traian Băsesescu a povestit în cadrul aceleiași emisiuni despre călătoria sa spre Bruxelles. Acesta a fost nevoit să meargă cu mașina din cauza restricțiilor de zbor. Potrivit acestuia, drumul a fost unul trist, fără precedent, cu localurile închise peste tot, neavând de unde să-și cumpere de mâncare sau de băut. Singurele magazine deschise erau benzinăriille, de unde putea bea o cafea, stând în picioare.

“Cioloș spunea că nu vedea nicio mașină, că era totul pustiu, părea un peisaj selenar. Este adevărat, eu am făcut lucrurile ceva mai inteligent decât el. Am plecat la prânz de la București, m-am oprit la Arad, am dormit acolo și am luat masa la Arad. Dimineața la 5 m-am urcat în mașină și la 6 eram la Bruxelles.

Ce-i drept, pe tot drumul n-am putut bea decât o cafea și aia în picioare. Benzinăriile, de la care de obicei puteai să iei un sandviș, puteai să-l iei și acum, puteai să bei o cafea, numai că nu mai erau mese. Adică puteai să o bei afară, în picioare”, a concluzionat Traian Băsescu, la TVR, în cadrul emisiunii ”România 9”, citat de stiripesurse.ro.