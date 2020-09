Traian Băsescu, reacție furibundă după anunțul redeschiderii restaurantelor: „Nu aş vrea să vad datele de pe 15 octombrie”

În contextul unei creșteri alarmante a numărului de îmbolnăviri cu COVID-19, Traian Băsescu s-a arătat extrem de nemulțumit după anunțul redeschiderii restaurantelor, cinematografelor și teatrelor, în România. Acesta critică autoritățile pentru măsurile luate în contratimp față de evoluția pandemiei de coronavirus.

Guvernul ia decizii în funcție de ce își doresc cetățenii

Traian Băsescu avertizează cu privire la o explozie a numărului de cazuri după deschiderea restaurantelor și a instituțiilor culturale. De asemenea, reînceperea școlilor și algerile reprezintă un alt motiv de îngrijorare exprimat de fostul președinte al României.

„Când am avut 120 de infectaţi am introdus starea de urgenţă, la 280 am scos starea de urgenţă şi la 1.500 ne relaxăm de tot. La 1 septembrie ne relaxăm, pe 14 mergem la şcoală şi pe 27 la alegeri, nu aş vrea să vad datele de pe 15 octombrie.

Măsurile au fost luate de Guvern şi Preşedinte exact în contratimp de evoluţia creşterii numărului de cazuri de infecţie din România. Aici problema este guvernarea după sondaje, dacă ei au văzut că populaţia vrea redeschiderea restaurantelor, le-au deschis„, a declarat Traian Băsescu.

„Orban este incompetent, ăştia doi au multe păcate”

Europarlamentarul PMP acuză Guvernul actual pentru incompetență cu privire la gestionarea pandemiei de COVID-19, iar în același timp consideră că PSD nu mai este un partid cu care ar putea face o alianță, având în vedere nivelul la care a ajuns, dovadă fiind absența membrilor, după ce au provocat o moțiune.

„Credeţi că dacă reuşea cenzura veneau nişte oameni mai competenţi. Tudose o să rămână în istoria României că a semnat contractul podului de la Brăila la Tulcea. Nu s-a apucat nimeni de el, a venit Tudose, a stat trei luni şi a decis. Nu va fi uitat.

Cinstit vorbind nu este cazul ca în momentul ăsta să ai un Guvern cu mai puţine atribuţii, problema Guvernului Orban este incompetenţa.

Eu le-am recomandat să nu intre în sală, având o poziţie în care nu şi-au arătat mare sprijin pentru PNL. PSD nu mai este un partid, a ajuns la nivelul în care el provoacă o moţiune şi lipsesc oameni, au o problemă ca partid.

În mod categoric, deşi PMP avea 10 motive să sancţioneze PNL, era foarte greu să se vadă într-o alianţă cu PSD şi Tăriceanu. Măcar Orban este incompetent, ăştia doi au multe păcate” , a declarat Băsescu, potrivit romaniatv.net.

Fostul președinte afirmă că politica românească este într-o situație mai puțin fericită, românilor nerămându-le multe opțiuni de alegere: „Avem o opoziţie care nu poate da jos Guvernul, suntem într-o situaţie incredibillă. Nici Guvernul nu are majoritate, nici opoziţia„, a afirmat Traian Băsescu.