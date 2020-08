Traian Băsescu îşi depune astăzi candidatura pentru Primăria Capitalei. Ce a spus despre Nicușor Dan, cu această ocazie

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, s-a gândit serios la ideea de a concura la un nou mandat de primar al Capitalei, din partea PMP, astfel că în astăzi v-a deveni oficial candidat la Primăria Capitalei.

Venit din funcția de europarlamentar PMP în Parlamentul EUropean, Traian Băsescu a decis să candideze pentru un nou mandat de primar, devenind al patrulea candidat oficial anunțat, după Gabriela Firea din partea PSD, Nicușor Dan din partea alianței ProBucurești și Călin Popescu Tăriceanu din partea ALDE.

În aceste condiții Traian Băsescu va fi nevoit să renunțe la mandatul de euoparlamentar, funcție care îi aduce mult mai mulți bani ca fotoliul de primar al Capitalei. Traian Băsescu, ca europarlamntar, câștiga 8.000 de euro pe lună, în comparație cu actualul primar general, Gabriela Firea, care are un salariu de 3.000 de euro.

Înaintea depunerii candidaturii la Birolul Electoral Central, astăzi la ora 13, fostul președinte declara că fiecare are șansa lui în cursa pentru Primăria Capitalei și că politicianul crede în șansa sa și în viitori alegători. Alegerile locale vor avea loc în data de 27 septembrie, iar campania electorală, oficial, va începe din data de 28 august.

”Fiecare are şansa lui. Mărimea partidelor îi legitimează pe unii să fie mai optimişti, unii mai optimişti decât trebuie, dar mai optimişti”, a declarat Traian Băsescu, referitor la candidatura sa la Primăria Capitalei.

Așa cum vă relatam anterior, contracandidații fostului președinte, cel puțin pentru moment, anunțați oficial sunt Gabriela Firea din partea PSD, Nicușor Dan din partea alianței ProBucurești și Călin Popescu Tăriceanu din partea ALDE. Referitor la unul din candidați, Nicușor Dan, s-a pus la un moment dat problema unui vot de susținere din partea partidului pe care fostul președinte îl va repreeznta la alegeri, declarând că:

”Eu am mai văzut campanii cu vot util. Am văzut prea multe la viaţa mea, prea multe competiţii, ca să cred numai în votul util. Cei care se păcăleasc cu această abordre trebuie să ştie că la votul uninominal este altfel, iar Primăria este despre cineva care poate administra Bucureştiul. Eu nu sunt în competiţie cu Nicuşor Dan, ci cu PSD. Sunt prea multe lucruri în Capitală aşa cum le-am lăsat după ce nu am mai fost primar general.”, a mai declarat Traian Băsescu.