Traian Băsescu, dezvăluiri în premieră despre momentul în care i s-a făcut rău la Parlamentul European. Care este planul său de urgență după decizia ÎCCJ

Traian Băsescu a devenit vedeta acestor zile, astfel că decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), împreună cu problemele de sănătate semnalate de fostul președinte au reprezentat subiecte de interes național. În cursul zilei de ieri, Traian Băsescu a dezvăluit care este starea sa de sănătate și ce s-a întâmplat după ce i s-a făcut rău, în timp ce se afla la Parlamentul European din Bruxelles. Acesta a explicat, de asemenea, de ce nu a putut să trimită niciun mesaj public după ce a fost declarat oficial colaborator cu Securitatea ca poliție politică.

Starea de sănătate a fostului președinte al României nu este una foarte bună, însă acesta este convins că va trece cu bine peste toate provocările apărute în ultima perioada. Acesta se afla în Parlamentul European de la Bruxelles, urmând să primească decizia definitivă ICCJ, atunci când i s-a făcut rău și a fost dus de urgență la un spital din Bruxelles.

Evenimentul a avut loc cu jumătate de oră înainte ca europarlamentarul să afle că a fost declarat oficial colaborator cu Securitate ca poliție politică, fiind decăzut din drepturi. Reacția sa după decizia judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție a fost absentă, din acest motiv fiind exprimate multe speculații și acuzații pe scena politică românească.

Traian Băsescu a explicat în cursul serii de joi că el a aflat de decizia Curții după ce a ajuns la spital, dar fiind supus mai multor investigații medicale, acesta nu a putut să ia legătura cu nimeni, nici măcar cu familia. Traian Băsescu a transmis că nu a fost internat la Terapie Intensivă în timpul internării în Bruxelles, însă acesta a fost diagnosticat cu pneumnonie acută.

Înainte de vizita la Bruxelles, fostul președinte fusese internat la Spitalul Militar, acolo unde fusese ținut sub tratament pentru diagnosticul de bronhopneumonie acută.

După internarea în spitalul din Bruxelles, Traian Băsescu nu a avut nicio persoană apropiată alături, iar cu familia a putut comunica abia a doua zi. Fostul președinte a transmis care a fost motivul pentru care nu a putut comenta public decizia ICCJ imediat după publicare.

Spre surprinderea tuturor, Traian Băsescu și-a asumat toate acuzațiile care au dovezi clare privind colaborarea acestuia cu Securitatea. Mai exact este vorba despre documentele care prezintă înscrisul fostului președinte. De asemenea, Traian Băsescu respinge documentele și dovezile care au fost scrise alte persoane, vizând numele acestuia în ele.

Traian Băsescu a fost întrebat de Victor Ciutacu dacă va respecta în integralitate decziiile ÎCCJ privind mutarea din casă în 60 de zile și a restului privilegiilor de la care a fost privat.

„Vă pot spune ce voi face în continuare. Mă voi adresa CEDO. O să fiu judecat pe ceea ce eu am scris. S-ar putea să constatăm că nu am avut parte de un proces corect. Nu ştiu. Vom vedea. Al doilea lucru, voi face toate demersurile necesare pentru a constata dacă legea de modificare a legii 406 este constituţională.

Asta vă pot spune cu certitudine. Am şi eu obligaţii faţă de ce am fost. Am fost preşedinte al României. Am dreptul să apăr drepturile unui preşedinte al României, dar decent, în limita legii, nu venind la televizor să-mi latru mânia. Nu sunt mânios, ci tratez lucrurile aşa cum sunt”, a spus Traian Băsescu.