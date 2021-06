Tragedie în Prahova. Un băiat de 14 ani a murit înecat într-un lac de balastieră de lângă casă. Ce s-a întâmplat

Tragediile se țin lanț în România, țara în care evenimentele nefericite sau accidentele sunt la ordinea zilei. Din păcate, zilnic, zeci de oameni, printre care și copii, își pierd viața accidental, fără ca nimeni să nu poată interveni pentru a-i salva. Cel mai recent exemplu este cel al unui adolescent de 14 ani, înecat după ce malul nisipos pe care se afla s-a surpat.

Un accident terifiant a avut loc într-un lac de balastieră din Gura Vitioarei, Prahova, acolo unde băiatul de 14 ani se dusese să se relaxeze după proba de matematică a Evaluării Naționale. Potrivit copiilor alături de care se afla, acesta a intenționat să “încerce apa” cu mâna, moment în care malul nisipos s-a rupt.

Imediat, victima și alți doi băieți au căzut în lac. În urma impactului, prietenii lui au reușit să iasă la suprafață, însă nu și el. La fața locului s-a intervenit cu două mașini de stingere, o barcă pneumatică, o autospecială de scafandri și o ambulanță SMURD.

La scurt timp după intervenție, trupul băiatului a fost găsit, fiind începute manevrele de resuscitare. Din păcate, după zeci de minute de încercări nereușite, medicii au declarat decesul.

„Când am ajuns la faţa locului, am lansat la apă două bărci pneumatice cu echipajele aferente şi un scafandru autonom. S-au făcut căutări. Din nefericire am găsit victima fără semne vitale, în continuare se aplică măsuri de resuscitare”, a transmis lt. col. Ciprian Nan, de la Detaşamentul de Pompieri Vălenii de Munte.