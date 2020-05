Tragedie în mijlocul străzii. Un taximetrist a murit după ce a căzut secerat la pământ. Ambulanța a venit cu o întârziere uriașă

Caz șocant în Râmnicu Sărat, acolo unde un taximetrist, în vârstă de 51 de ani, a murit în mijlocul străzii. Bărbatul terminase de curând tura de muncă, iar dintr-o dată a simțit cum se prăbușește. Din păcate, victima nu a avut nicio șansă să fie salvat, ambulanța ajungând mult prea târziu.

Cum a avut loc nefericitul eveniment

Martorii prezenți la tragedie sunt șocați de moartea unui om, fără ca sistemul medical din România să-l poată ajuta. Ca și în alte situații, cazul taximetristului este unul trist. După terminarea programului de lucru, bărbatului i s-a făcut rău și a căzut la pământ. Timp de 40 de minute, victima și-a așteptat salvarea, însă… aceasta era indisponibilă, din cauza lipsei de personal și a ambulanțelor. Anumite situații, precum un infarct, necesită intervenția de urgență, altminteri, omului îi cedează inima.

În cazul singurului spital din Râmnicu Sărat, acesta a fost destinat exclusiv bolnavilor cu COVID-19. În cazul unor urgențe, ambulanțele se deplasează de la spitalele din Buzău sau Focșani, iar în anumite cazuri, această distanță poate fi fatală.

Colegii bărbatului au explicat că au avut intenția de a-l duce ei la spital, dar le-a fost frică să nu îi facă mai rău.

”- Hai să-l suim în mășină, să ne ducem cu el la spital…

– Care spital, mă? Îl primește?

– Și ce? Intri acolo, că trebuie să-i acorde ajutor…

– Am sunat peste tot…

– Am zis așa… Am zis să nu-l mișcăm…

– Domne’, trebuie dus aici la urgență…”, au declarat câțiva dintre ei, potrivit stirileprotv.ro.

”Noi nu mai avem spital, mori cu zile”

Un reporter ProTV a întrebat oamenii prezenți de existența unui spital în oraș. Marin Gheorghiță, taximetrist, a expus situația tristă, exprimându-și indignarea: “Nu mai e, de când s-a închis cu Covid-ul ăsta. Noi nu mai avem spital. Până ajungi la Buzău, mori cu zile, dacă îi vine rău”.

Un alt coleg, Gabriel Loată a declarat și el: ”E ceva strigător la cer. Cel care a sunat la Ambulanță a început să fie luat la întrebări cu câți ani are persoana, așa și pe dincolo, și a venit după 40 minute”.

Directorul medical din oraș a susținut că pe perioada pandemiei cu COVID-19 s-a decis ca cele patru echipaje de pe ambulanță ar fi trebui să asigure urgențele: ”În momentul în care s-a creat această situație particulară a spitalului nostru, ca fiind spital suport COVID, condiția primă a fost ca ambulanța să preia pacienții în regim de urgență și să-i direcționeze către Spitalul Județean de Urgență Buzău. Așa ni s-a spus”, a declarat Felicia Vasile.

Ambulanța a ajuns după 40 de minute

După solicitarea de urgență a unui echipaj medical, o ambulanță a sosit în 17 minute, însă ghinionul a făcut ca aceasta să nu fie dotată cu aparatura necesară victimei: ”În momentul sosirii, a fost găsit un pacient în stop – cardio respirator. S-au început manevrele de resuscitare, solicitând spijin, prin dispecerat, ca la fața locului să se deplaseze și un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță”, a declarat Vasile Prahoveanu, ISU Buzău, potrivit stirileprotv.ro.

Într-un final, o altă ambulanță cu mai multe dotări a sosit în 40 de minute, însă prea târziu pentru ca bărbatul să poată fi salvat. Până în acest moment, cei responsabili pentru aceaste întârzieri nu au formulat niciun răspuns. Familia distrusă dorește să depună o plângere penală și trage un semnal de alarmă asupra sistemului medical românesc.

Polițiștii au demarat o anchetă pentru a afla cu exactitate împrejurările morții: ”În cauză, polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs decesul bărbatului”, a declarat Cornelia Stroe, purtătorul de cuvânt al IPJ Buzău.