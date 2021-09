Un accident tragic a curmat viața unui tânăr nevinovat de 19 ani, după ce prietenul său a pierdut controlul volanului și a intrat într-o altă mașina care circula regulamentar pe sensul opus. Evenimentul nefericit a avut loc în Iași, pe un drum nesemnalizat.

Impactul violent s-a petrecut marți seara, în jurul orei 21:00, în localitatea Golăiești, acolo unde doi tineri ieșiseră să se plimbe cu mașina, s-au izbit puternic de un alt autoturism care circula regulamentar. La volan se afla Ciprian Cazacu, un tânăr care își luase permisul de nicio lună și care conducea un autoturism Hyundai.

Într-o curbă ușoară, tânărul a pierdut controlul volanului, derapând în fața unui autoturism Mazda de pe contrasens, cu care s-a ciocnit în partea laterală, chiar pe partea pasagerului. La câteva minute după accident, Cristian Negru, în vârstă de 19 ani, a murit pe loc, în ciuda eforturilor medicilor de a-l resuscita.

Șoferul celei de-a doua mașină implicată a povestit cum s-au desfășurat evenimentele imediat după accident. Potrivit declarației acestuia, băiatul care a decedat la scurt timp după accident declarase în urmă cu câteva secunde că se simte bine, iar ulterior a căzut secerat la pământ.

”Nu am mai putut face nimic. Am coborât din mașină și am mers la ei să văd cum se simt. Băiatul din dreapta a spus că nu are n imic, se simte bine, apoi a căzut pur și simplu din picioare. Probabil avea leziuni interne”, a povestit șoferul din Mazda, marcat de cele trăite.