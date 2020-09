Tragedie în fotbalul românesc! A murit fostul preşedinte de la FRF

Mircea Pascu, fostul preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal, a murit joi, la spitalul Victor Babeş, unde era internat de zece zile. Conducător al fotbalului românesc între 1983 şi 1990, Pascu suferea de mai mulţi ani de diabet. Embolie pulmonară a fost cauza decesului.

Mircea Pascu a condus fotbalul românesc în vremurile sale cele mai glorioase. Inclusiv în 1986, când Steaua a câştigat Cupa Campionilor Europeni

Fost membru FIFA, Mircea Pascu a fost o perioadă vicepreşedinte al FRF, pentru a fi promovat în 1983. A fost omul care se afla în fruntea fotbalului românesc la cele mai mari performanţe. Inclusiv la Cupa Campionilor câştigată de Steaua în 1986 în faţa celor de la FC Barcelona.

„Mi-a plăcut de mic fotbalul, unde am ajuns, la Petroșani, la 10 ani, împreună cu băiatul fostului internațional Cibi Braun. «Hai, mă, cu mine la fotbal!», m-a îndemnat Braun junior. M-am dus și pentru că la echipa mare a Jiului era antrenor Cibi. Eram cam firav, dar alergam și dădeam bine în minge, i-a plăcut antrenorului de mine. Din păcate, pe teren mic zburdam, dar pe teren mare era altceva, așa că am trecut la alt sport”, şi-a povestit Mircea Pascu experienţa de fotbalist, într-un interviu acordat celor de la Libertatea, în urmă cu un an.

Tenis, baschet, volei şi rugby sunt celelalte sporturi pe care le-a practicat Mircea Pascu. Toate la nivel profesionist, în diferite perioade de timp. Dar „sportul alb” i-a rămas cel mai mult la suflet. Chiar şi specializarea sa era în tenis, aşa cum povestea în interviul menţionat.

„De la fotbal am trecut la tenis. Am jucat în echipa din Petroșani în campionatul României, apoi am fost antrenor, dar și consilier al Federației Române de Tenis. Ca antrenor am categoria I în «sportul alb», iar tenisul a fost la facultate specializarea mea de bază”, mai spunea Mircea Pascu pentru sursa citată.