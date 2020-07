Tragedie în fotbalul românesc. A murit, după o tumoare cerebrală

Cu 12 sezoane ca arbitru pe prima scenă a fotbalului românesc, adunând aproape 180 de partide în Divizia A, dar și peste 40 de meciuri internaționale, Dan Petrescu a fost unul din exponenții de marcă ai arbitrajului românesc.

Federația Română de Fotbal a mai pierdut un membru de marcă, în persoana fostului arbitru Dan Petrescu, care s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani. Dan Petrescu, poreclit „Fibră”, de-a lungul carierei sale a adunat peste 180 de partide arbitrate în Divizia A și peste 40 de meciuri la nivel internațional, fiind cotat, la vremea respectivă ca fiind unul din cei mai importanți exponenți pe care i-a dat arbitrajul românesc. După ce s-a retras din lumea arbitrajului, regretatul arbitru a fost șeful CCA în perioada 1994 – 2001.

Vestea dispariției acestuia a zguduit Federația Română de Fotbal care, de altfel, a făcut anunțul pe pagina sa oficială, dar și pe apropiații acestuia. Suferea de ceva vreme de cancer, mai exact o tumoare canceroasă la nivelul creierului.

„Acum două săptămâni, a venit la mine acasă la un grătar. Am băut și un pahar de vin, iar seară, când a plecat, m-a întrebat: «Dar pe mine cine m-a adus aici?»<. Prima oară am crezut că e vreo glumă, dar am decis să-l ducem să facă un RMN. Și când au venit rezultatele… Tumoare cerebrală! Din păcate, era într-o stare neoperabilă. A fost internat la București, începuse și un tratament, dar, din păcate, nu se putea opera absolut deloc. Apoi, am decis să-l ducem la un spital de neurologie, de la Măgurele. Era internat acolo. În această dimineață, ne-au sunat doamnele de acolo și ne-au anunțat că a decedat. Dumnezeu să-l ierte! A fost un arbitru internațional și un conducător foarte bun”, a spus Florin Chivulete, nașul de cununie al băiatului lui Dan Petrescu.