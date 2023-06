Tragedia lui Nosfe trasă la indigo. O altă vedetă a murit la 45 de ani. S-a prăbușit pe scenă

Fani îndurerați, după o tragedie ce pare trasă la indigo cu moartea lui Nosfe. Un celebru artist s-a stins din viață la vârsta de 45 de ani. S-a prăbușit pe scenă, chiar în timpul unui concert.

Un rapper a murit, după ce s-a prăbușit pe scenă, în timpul unui concert

Lumea muzicii a pierdut un nume important. Sâmbătă, în timpul unui concert susținut într-un bar din Beaumont, Statele Unite ale Americii, rapperul cunoscut ca Big Pokey s-a prăbușit în fața fanilor.

Mai mulți oameni din public au sărit imediat în ajutorul lui, acordându-i primul ajutor înainte ca paramedicii să ajungă la fața locului și să îl transorte la cel mai apropiat spital. În ciuda eforturilor depuse, medicii nu l-au putut salva, decesul fiind declarat duminică.

Rapperul Big Pokey, pe numele său real Milton Powell, a murit la vârsta de 45 de ani. Până în acest moment, cauza morții nu a fost dezvăluită.

‘Cu profundă tristeţe împărtăşim vestea trecerii în nefiinţă a iubitului nostru Milton Big Pokey Powell’, a spus un reprezentant al muzicianului într-o declaraţie.

Ultimele momente din viața artistului, filmate

Ultimele momente din viața artistului au fost filmate de fanii prezenți la concert. Imaginile ce au fost publicate în mediul online îl arată căzând brusc pe spate, cu microfonul în mână, în timp ce cânta la barul Pour09 din Beaumont. Mai mulți colegi de breaslă, printre care Juice J, Slim Thug și Lil Flip, i-au adus un omagiu lui Powell.

Big Pokey a fost membru fondator al Screwed Up Click, un cunoscut colectiv de hip-hop din Houston. Artistul a fost apreciat și pentru cariera solo, albumul său de debut, The Hardest Pit in the Litter, din 1999, având un succes uriaș la public.

În 2005, odată cu lansarea colaborării sale cu Paul Wall pentru single-ul Sittin Sidewayzs, Powell a apărut în Billboard Hot 100. În anul 2022, a apărut în Southside Royalty Freestyle al lui Megan Thee Stallion.

Muzicianul îşi lansase cel mai recent album de studio, Sensei, în mai 2021, dar şi un EP cu un alt rapper din Houston, J Dawg, în martie 2023.

