Tradițiile pe care Maria Dragomiroiu le respectă cu sfințenie. Ce face marea artistă de Paște (exclusiv)

Pentru mulți români, numele Mariei Dragomiroiu estre strâns legat de folclorul autentic românesc. Ajunsă deja la frumoasa vârstă de 66 de ani, Maria Dragomiroiu nu dă semne că s-ar retrage din viața artistică, și are planuri mari și pentru acest an. Dar până la a fi artist, este un om ca noi toți, cu bune cu rele, și cu datini și tradiții păstrate de la părinți, inclusiv cele de Paște, despre care a vorbit în exclusivitate pentru Impact.ro. Și în casa celebrei Maria Dragomiroiu va veni Paștele și o va prinde, ca în fiecare an, cu masa plină, alături de cei dragi.

Maria Dragomiroiu și tradițiile de Paște

De-a lungul vieții sale, Maria Dragomiroiu a fost învățată, încă de mică, ce înseamnă tradițiile și obiceiurile de la țară. Crescută în prispa casei, pe vremea când era doar o copilă, își vedea părinții cum trebăluiau cu zor în Săptămâna Mare, pregătind casa, și mama pregătind bucatele tradiționale de Paște.

Odată ajunsă la maturitate, la fel cum a făcut cu muzica sa, păstrând rădăcinile folclorului autentic românesc, așa a făcut și cu datinile și tradițiile învățate de la părinți. Despre tradiții a povestit în exclusivitate pentru Impact.ro, declarând:

„Poate că nu mă vreți crede când o să vă spun spun că în această perioadă simt nevoia să petrec mai mult timp cu nepoții mei, spre exemplu. Iată de ce am instituit deja un fel de tradiție în familia noastră, în Joia Mare, când eu și nepoții mei, trei fete și un băiat vopsim ouăle. Mi se pare ceva cu totul aparte, la care țin foarte mult”, a dezvăluit ea pentru impact.ro.

„Avem multe, multe de rezolvat”

Având o familie numeroasă și așteptată la masa de Paște, ca în fiecare an, Maria Dragomiroiu spune că sunt multe de rezolvat. Nu există zi, în Săptămâna Mare, în care să nu aibă ceva de făcut, de la lucrurile casei și până la cumpărăturile necesare pentru a pregătii bucatele tradiționale:

„Avem multe, multe de rezolvat. Nu doar cumpărături sau întâlniri de ultimă oră legate de masa de Paști. Primim și tot felul de invitații pentru emisiuni de televiziune sau mai știu eu ce alte feluri de evenimente și încercăm să nu refuzăm pe nimeni, în măsura posibilităților. A fi artist nu e deloc simplu. Pentru masa de Paști aș minți dacă aș spune că eu mă ocup de tot! Nici pomeneală. Pe lângă vopsitul ouălor, mai este e însă un lucru la care nu am renunțat. Preparea fripturii de miel! Dacă nu miroase a miel fript în apropierea sărbătorii pascale, atunci în casa noastră nu e atmosferă de Paști!”, recunoaște Maria Dragomiroiu.

Cât despre perioada copilărie sale, Maria Dragomiroiu și-aduce aminte că unul din obiceiurile păstrate cu sfințenie de părinții ei era curățenia de Paște:

„Pe atunci se punea accentul pe curățenie. Azi mai e cum mai e, dar atunci, dacă nu era curat și în casă, și în grădină, ieșea un scandal de te știa tot satul. Trăind la țară, vedeai mai la fiecare casă cum se ivește câte un foc în care dispărea cam tot ceea ce stăpânii casei credeau că nu vor mai avea nevoie peste an. Plus că focul era un semn de curățire, de apropiere al sărbătorii în sine”, și-aduce aminte îndrăgita artistă.

Așa cum recunoaște artista, de-abia așteaptă să-i vină nepoții și să stea la povești în jurul bucatelor pregătite pentru ziua de Paște.