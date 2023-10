Totul despre Joe Biden, președintele SUA: studii, avere, familie și drama care i-a marcat viața 

Joseph Robinette Biden, Jr. , Joe Biden cum este cunoscut în toată lumea, s-a născut în Scranton, Pennsylvania, fiind primul dintre cei patru copii ai lui Catherine Eugenia Finnegan Biden și Joseph Robinette Biden, Sr. Iată totul despre Joe Biden, președintele SUA. De la avere, familie și drama care i-a marcat viața.

Joe Biden – studii, avere și familie

Biden a absolvit în 1961 la Archmere. La Universitatea din Delaware, Biden a obținut o diplomă de licență în 1965, cu o dublă specializare în istorie și științe politice.

În 1966, Biden s-a căsătorit cu Neilia Hunter, o studentă la Universitatea Syracuse. Au avut trei copii: Beau, Robert Hunter și Naomi Christina “Amy”.

În 1968, Biden a obținut un doctorat în drept de la facultatea de drept a universității, clasându-se pe locul 76 dintr-o promoție de 85 de studenți.

La vârsta de 29 de ani, Joe Biden a devenit una dintre cele mai tinere persoane alese vreodată în Senatul Statelor Unite.

Joe Biden a fost învestit în Senatul SUA la paturile de spital ale fiilor săi și a început să facă naveta zilnic între Wilmington și Washington pentru a fi alături de familie, mai întâi cu mașina, apoi cu trenul. A continuat să facă acest lucru pe întreaga durată a mandatului său în Senat.

În 1977, Joe Biden s-a căsătorit cu Jill Jacobs, iar în 1980, familia lor s-a completat odată cu nașterea lui Ashley Blazer Biden.

Jill, o educatoare de-a lungul întregii vieți, a obținut un doctorat în educație și s-a întors la catedră ca profesor de limba engleză la un colegiu comunitar din Virginia.

Beau Biden, Procuror General al statului Delaware și fiul cel mare al lui Joe Biden, a pierdut lupta cu cancerul cerebral în 2015.

Președintele Biden are o avere estimată la 10 milioane de dolari, în creștere față de 8 milioane de dolari când a preluat funcția. Creșterea nu are legătură cu afacerile de familie în țări îndepărtate. În schimb, el devine mai bogat făcând ceea ce fac mulți americani de 80 de ani: investind în imobiliare.

După plecarea din Casa Albă, familia Biden a a creat Fundația Biden pentru Cancer, a Centrului Penn Biden pentru Diplomație și Angajament Global și a Institutului Biden la Universitatea din Delaware.

La 25 aprilie 2019, Joe Biden și-a anunțat candidatura la Președinția Statelor Unite.

Drama care l-a marcat viața lui Joe Biden

La scurt timp după alegerea sa în Senat, tragedia a lovit familia Biden când soția sa, Neilia, și fiica lor, Naomi, au fost ucise într-un accident de mașină, iar fii lor Hunter și Beau au fost grav răniți.

În timp ce făcea cumpărături cu doar câteva zile înainte de Crăciun în 1972, soția sa în vârstă de 30 de ani, Neilia, și fiica sa Naomi în vârstă de 13 luni au murit într-un accident de mașină, după ce un camion care transporta porumb a lovit mașina lor Chevrolet.

Cei doi fii ai lor, Joseph „Beau” Biden III și Robert Hunter Biden, au supraviețuit. Mai mult de 40 de ani mai târziu, Beau a decedat după ce i s-a pus diagnosticul de cancer cerebral.

Neilia Hunter s-a născut la 28 iulie 1942 în orașul înstărit Skaneateles. Ea a absolvit Școala de Pregătire Penn Hall din Chambersburg, Pennsylvania, în 1960.

A participat la clubul de franceză, hochei, înot, consiliul elevilor, a fost redactorul fotografic al Penntonian, vicepreședinte și apoi președinte al Clubului Relațiilor Internaționale – conform anuarului școlii sale.

În 1963, Neilia, care era la acea vreme studentă la Universitatea Syracuse, l-a cunoscut pe Biden, care era la acea vreme student la Universitatea Delaware, pe plaja din Nassau în timpul vacanței de primăvară.

După ce a obținut diploma de licență în Delaware, Biden s-a mutat la Syracuse pentru a studia dreptul. Acolo, Neilia a obținut diploma de master în limba engleză și a predat elevilor cu nevoi speciale.

S-au căsătorit la 27 august 1966, când el era încă student la drept. A denumit perioada sa acolo „o combinație periculoasă de aroganță și nepăsare” și a absolvit în cele din urmă pe locul 76 dintr-o promoție de 85 de studenți.

După absolvire, cuplul s-a mutat în suburbiile din Wilmington, unde el a practicat avocatura și s-a alăturat Consiliului Comitatului New Castle.

Cu toate că Neilia Hunter era membru al Partidului Republican, Neilia Biden s-a înscris în Partidul Democrat, conform The News Journal.

Vestea că soția și fetița lui au murit l-au distrus pe președintele american

Cu o săptămână înainte de Crăciun, senatorul a fost la Washington DC pentru interviuri cu membrii staff-ului noului său birou când a primit vestea despre decesul soției și fiicei sale.

După acea convorbire telefonică, „întreaga mea lume a fost schimbată pentru totdeauna”, a spus mai târziu Biden într-un discurs adresat absolvenților Universității Yale.

Poliția a determinat că Neilia a condus accidental în calea camionului și nu l-a văzut venind.

În cartea sa din 2017, „Promise Me, Dad”, Biden a scris că „durerea … părea de nesuportat la început, mi-a luat mult timp să mă vindec, dar am supraviețuit încercării aspre. Am trecut prin asta, cu mult sprijin, și mi-am reconstruit viața și familia”.

El a fost investit oficial la patul fiilor săi, când aceștia se aflau încă în spital.

Proaspătul senator planificase ca Neilia să organizeze biroul său de pe Capitol Hill, a raportat Evening Journal.

Biden a început să facă naveta zilnic de la Washington la Delaware pentru a rămâne alături de fiii săi mici.

„Și am început să fac naveta, gândindu-mă că voi sta doar puțin timp – patru ore pe zi, în fiecare zi – de la Washington la Wilmington, lucru pe care l-am făcut timp de peste 37 de ani”, a spus el în discursul său de la Yale.

„Am făcut-o pentru că voiam să-i sărut bună noapte și să-i sărut dimineața următoare. … Dar privind înapoi, adevărul spus, motivul real pentru care m-am întors acasă în fiecare noapte a fost că aveam nevoie de copiii mei mai mult decât aveau nevoie de mine.”

Cinci ani după accident, Biden s-a căsătorit cu Jill Jacobs, care era atunci studentă la Universitatea din Delaware. S-au întâlnit întâmplător.

Cuplul s-a căsătorit la 17 iunie 1977 în Capela Națiunilor Unite din New York City. Beau și Hunter au participat atât la ceremonie, cât și la luna de miere. Hunter și-a numit fiica Naomi în onoarea surorii sale decedate.

Joe Biden, președintele SUA, este căsătorit cu Jill Biden, Prima Doamnă, de peste 4 decenii.