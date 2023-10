Totul despre compleul românesc purtat de Prințesa Kate. Monica Pecheanu, managerul fabricii din Piatra-Neamț: ”O creștere a vânzărilor!” EXCLUSIV

Prințesa Kate Middleton a făcut furori, zilele trecute, cu un compleu crem, ”made in Romania”, care i-a venit ca turnat, pe silueta ei de fotomodel. Dar, unde anume a fost realizat modelul de succes?

Monica Pecheanu Augsburger, managerul fabricii de tricotaje din Piatra-Neamț, ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre performanța ca articolele lor vestimentare să fie alese și de celebritățile lumii.

Monica Pecheanu Augsburger, managerul fabricii din Piatra-Neamț, care a produs compleul tricotat, bluză și fustă, purtat de Prințesa Kate Middleton, joia trecută, într-o vizită la Nottingham Trent University, ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre modelul ajuns celebru:

Înainte de a deveni managerul fabricii de tricotaje, care deja a stârnit interesul întregii lumi, Monica a fost sportivă. Ea ne-a vorbit și despre performanțele din tenis:

”Sportul m-a ajutat și în afaceri. Și acum mă trezesc la ora 6.00 dimineața, iar la 7.30 sunt deja în fabrică, ajung înainte să vină colegii mei, la ora 8.00. Am fost campioană națională la tenis, de mai multe ori, am jucat la Dinamo București, am stat în căminul Clubului Dinamo. Am fost și nr. 400 în lume”