Totul despre Andreea Moromete de la Survivor România 2023. De ce a plecat din Poliție

Informația momentului pentru fanii celui mai urmărit reality-show din România! Începe numărătoarea inversă pentru Survivor România 2023. S-a aflat cine este primul războinic care va merge în Republica Dominicană, în luna ianuarie a noului an. Totul despre Andreea Moromete de la Survivor România 2023.

Un nou sezon al celui mai urmărit reality-show din țara noastră, Survivor România, va debuta la începutul anului 2023. Primul războinic care va pleca pe insulă pentru a înfrunta toate provocările și a câștiga marele premiu este o tânără în vârstă de 23 de ani, pe nume Andreea Moromete.

Andreea Moromete a reușit să câștige încrederea publicului, bucurându-se de cel mai mare număr de voturi pentru biletul câștigător. Tânăra s-a născut în Alexandria, însă locuiește în București. Tot în Capitală a finalizat studiile la Academia de Poliție, activând ulterior, timp de trei ani de zile, în domeniu.

Tânăra de 23 de ani a renunțat la funcția de ofițer din Poliție. Românca spune că și-a dat seama că, de fapt, vocația ei este alta. În prezent, este trainer și instructor de fitness. Nici nu e de mirare că își dorește să intre în competiția din Republica Dominicană! Andreea Moromete pare pregătită să înfrunte toate dificultățile, având o condiție fizică impecabilă.

În mesajul pe care l-a transmis publicului român, tânăra a explicat că este pregătită pentru provocările psihice cu care se va confrunta pe insulă. Mai ales în circumstanțele în care, la fostul loc de muncă, exista o mare presiune din acest punct de vedere. Andreea Moromete susține că este pregătită pentru Survivor România 2023.

„Voi rezolva și problema pe care am avut-o în traseul de aici. Știu cât de muncitoare sunt. Tot ce am realizat până acum a fost prin muncă, nu prin noroc. Psihic, dacă am rezistat trei ani de zile într-un mediu pe care l-am detestat și nu mi-a făcut plăcere (nu am fost de acord cu ce se întâmpla acolo), pot să rezist oriunde”, este mesajul transmis de Andreea Moromete, potrivit publicației Cancan.ro.