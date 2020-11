Timișoara, ajunsă în situația disperată a Italiei. Rudele își identifică morții de COVID-19 pe stadion, iar cadavrele sunt aduse cu TIR-ul

Imagini devastatoare au fost surprinse în Timișoara, acolo unde morga mobilă a spitalului “Victor Babeș” s-a mutat într-o remorcă de TIR amplasată pe stadionul CFR. În ciuda scenelor grele pe care familiile trebuie să le îndure, reprezentanții spitalului au explicat că această soluție este “cea mai civilizată”.

Potrivit managerului spitalului “Victor Babeș” din Timișoara, această variantă de mutare a morgii mobile pe stadion a fost cea mai practică și mai sigură variantă, având în vedere că morga spitalului este foarte mică.

Potrivit Libertatea, morga mobilă este, de fapt, o remorcă frigorifică de TIR, amplasată pe Stadionul CFR, chiar în fața gradenelor arenei. În acest loc, rudele pacienților decedați de COVID-19 vin să-i identifice și să-i vadă pentru ultima dată pe cei dragi.

Cristian Oancea a declarat că suma cheltuită penntru această morgă mobile este suportată de spital, fiind plătiți 81.000 de lei pentu transportul și depozitarea a 150 de persoane decedate, potrivit libertatea.ro.

“Firma este SC Casa Funerară Octavian și Adi SRL. Perioada contractului 9.11. – 31.12.2020. Suma este 390 RON per persoană decedată transport + depozitare corp 24 de ore container frigorific mortuar”,a declarat Cristian Oancea, managerul Spitalului Victor Babeș.

Acesta a mai menționat și faptul că se apelează la această morgă mobilă atunci când morga spitalului nu face față numărului ridicat de decese.

Potrivit managerului spitalului “Victor Babeș”, din Timișoara, morga existentă în spital este și mică, dar și împărțită în două zone: pentru pacienții cu COVID și cei non-COVID.

“Morga mică este, la rândul ei, împărțită în două, pentru a exista circuite. Avem și decedați COVID, dar și non-COVID, de aceea am luat decizia să facem așa. Avem zile în care nu avem niciun deces, dar în weekendul în care am avut zece decese am zis că asta este cea mai civilizată soluție”, a declarat acesta potrivit sursei mai sus menționată.