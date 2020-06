Ți se rupe sufletul! Ce a făcut Helmuth Duckadam, după ce a fost umilit de Becali

Lumea fotbalului românesc a primit și privit șocată modul în care eruoul de la Sevilla a fost dat la o parte din staff-ul FCSB. Artizanul acestei demiteri a fost chiar patronul clubului, Gigi Becali.

La prima vedere, fără a știi detaliile, unul nu ar putea înțelege de ce după atâția ani, directorul de imagine al FCSB, Helmuth Duckadam și-anunța demisia pe facebook, ba mai mult de-atât, fără să dea vreo explicație referitoare la acest gest. Din păcate, explicațiile au venit, dar nu așa cum ne așteptam. Explicațiile au fost aduse de patronul clubului, Gigi Becali, în direct la Digi Sport 1, chiar în momentul în care eroul de la Sevilla se afla în platoul emisiunii de analiză a meciurilor din Liga 1 Betano. Momentul a fost unul de umilință pentru fostul director de imagine al FCSB și halucinant pentru cei din platou.

“Am tăiat de la Helmuth, am tăiat de la toată lumea. Ce vrei să fac? E posibil ca la un moment dat să-și dea demisia toți sau eu să renunț la echipă. Am încercat să fac economie. Vrei să-mi distrug viața pentru fotbal? De Duckadam era cel mai puțin nevoie la club, de aia i s-a tăiat cel mai mult din salariu. Ce mai fac cu personalitățile dacă dau faliment? Vin vremuri grele. Am făcut asta ca să îmi apăr familia”, a declarat Becali.