Theo Rose, mărturisiri incredibile la câteva zile de când a devenit mamă. Ce s-a întâmplat când a ajuns acasă cu fiul ei: ‘Nu-mi revin’

Theo Rose a devenit în sfârșit mamă. Cântăreață a născut în urmă cu cinci zile un băiețel perfect sănătos. ată ce a realizat vedeta de când este mamă, dar și ce le-a mărturisit fanilor ei!

Cântăreața a născut în cursul zilei de miercuri, 14 iunie 2023. Theo și partenerul ei de viață, Anghel Damian, au devenit părinți de băiat pentru prima dată. Deși și-a dorit să nască natural, artista s-a îndreptat în această dimineață împreună cu regizorul la un spital privat din Capitală, acolo unde a fost supusă unei operații de cezariană.

”Eu m-am hotărât la naștere naturală, doar că mi s-a spus de curând că trebuie să iau în calcul și varianta de cezariană, pentru că am un copil foarte mare. Are trei kilograme, ideea e că e foarte osos, are oasele foarte mari, că mi s-a explicat, problema e că are oasele lungi, e poziția în care stă. E cu capul în jos, pregătit”, a mărturisit Theo Rose