Testul de 5 secunde pentru cariera ta. Rezultatele trebuie să ajungă și la șeful tău!

Doi profesori renumiți au realizat un test menit să arate oricui dacă este bun pentru a fi liderul unei echipe. Testul de 5 secunde pentru cariera ta arată că toți liderii au o trăsătură comună. Rezultatele trebuie să ajungă și la șeful tău, în cazul în care treci cu bine acest test.

Cum afli în 5 secunde dacă ești bun de lider. Ce trebuie să scrii pe fruntea ta

Testul denimit „E‟ a fost dezvoltat de profesorii Adam Galinsky şi Maurice Schweitzer. Testul a fost conceput după ce cei doi au observat care este trăsătura comună pe care o au persoanele care ocupă funcţii de conducere.

De asemenea, detaliile despre studiul celor doi profesori au fost publicate în cartea de afaceri „Friend and Foe. When to Cooperate, When to Compete, and How to Succeed at Both, Paperback‟, apărută pe piață în anul 2015.

Testul durează doar câteva secunde

Astfel, testul celor doi cercetători durează doar câteva secunde şi ne va arăta dacă putem conduce echipe de oameni sau nu. Tot ce trebuie să facă toți cei care vor să știe dacă sunt buni să devină lideri este să traseze cu degetul pe frunte litera masjusculă E.

Testul trebuie făcut repede

Conform profesorilor americani, testul „E” separă oamenii care pot fi lideri de cei care nu pot fi decât simpli executanți. Pentru ca să fie luat în considerare experimentul trebuie efectuat repede, fără mult timp de gândire și să fie folosită mâna dominantă.

Adică, cei care folosesc mâna dreaptă trebuie să scrie E-ul cu acea mână, iar stâmgacii să folosească mâna pe care o folosesc de obicei mai tot tot timpul. De asemenea, va trebui să se folosească numai degetul arătător.

Totul depinde de cum ați scris E-ul

După ce ați făcut asta, ați trasat un E mare pe frunte, analizați modul în care este scrisă litera. Deschiderea lui E va fi orientată spre stânga (Ǝ), adică orientată spre tine, să o vezi tu, sau va avea deschidere spre dreapta (E), pentru a fi văzută, în „oglindă‟, şi de cei din faţa ta, adică orientată spre mulţime.

Cei care au scris litera astfel încât să aibă sens pentru ei înşişi, se spune că sunt auto-orientaţi, adică au o trăsătură comună pentru figurile puternice.

Din studiul făcut de către cei doi profesori, reiese că persoanele care au scris pe frunte un E întors prezintă mai multe şanse de a ocupa un rol mai înalt la locul de muncă.

Ce a mai relevat testul lui E

Studiul a mai relevat o diferență majoră. Femeile au tendinţa să traseze Ǝ, dar s-au gândit un pic şi l-au ales pe E, orientat spre mulţime, de unde reiese că acestea au un grad de empatie mai mare decât bărbaţii.