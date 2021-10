Teo Trandafir pleacă de la Kanal D? “Aştept să văd dacă mă angajează altul”

Teo Trandafir a făcut un anunț care i-a șocat pe fanii săi. Vedeta TV a dat de înțeles că ar fi curioasă ce oferte de job ar primi din partea altor televiziuni, dacă s-ar gândi vreodată să plece de la Kanal D.

Teo Trandafir este, fără îndoială, una dintre cele mai apreciate și admirate vedete de televiziune din România. Are o carieră impresionantă în mass-media și o familie fericită, fiind cea mai bună a fiicei sale Maya, o adolescentă în toată regula.

Deși este vedetă Kanal D de mulți ani de zile, având un contract consistent la televiziunea turcească, Teo Trandafir a făcut o mărturisire care i-a lăsat fără cuvinte pe susținătorii săi. În cadrul unui interviu recent, gazda emisiunii Teo Show a vorbit despre momentul retragerii din lumina reflectoarelor.

Atunci când a avut un dialog interesant cu actorul Mugur Mihăiescu, invitat la Teo Show, actorul a întrebat-o pe Teo Trandafir cât va mai lucra în televiziune. Vedeta a glumit, în dulcele-i stil caracteristic, că va sta până când șefii vor decide să o concedieze.

Moderatoarea emisiunii Teo Show a fost, dintotdeauna, apreciată pentru faptul că este sinceră, directă, amuzantă, cu un spirit autoironic foarte bine dezvoltat, o femeie de afaceri inteligentă, care știe să-și gestioneze finanțele.

Invitată acum ceva timp în cadrul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai, Teo Trandafir a vorbit despre valoarea banului și despre cât de bogată se consideră, raportat la ceea ce vede în jurul ei.

„Ca un salariu să fie corect, tu trebuie să-ţi serveşti televiziunea suficient de eficient, încât salariul tău să se justifice. Dacă tu vii cu nişte figuri şi cu nişte răşini în cap şi spui că vrei 4 milioane şi tu aduci 200 de mii, înseamnă că eşti psihopat. Nimeni nu e obligat să te plătească pe tine cu cât ceri tu. Du-te în altă parte!

Cât am câştigat nu e relevant. Eu între timp am mâncat, am dormit, am pierdut, am jucat pe viaţa vieţii. Am pierdut, s-a întâmplat, am riscat… tot bani se numesc. Că s-au dus pe apa sâmbetei… asta este. Pierzi, câştigi, negustor te numeşti.

Eu bani am făcut şi îi voi putea face în continuare. Nu sunt un foarte bun gestionar al banilor, îmi plac foarte mult casele, cred că am o slăbiciune. Nu sunt atât de bogată cât mi-aş dori să fiu. Dacă ne raportăm la un profesor universitar, da, sunt un om bogat.

Dacă ne raportăm la un primar de comună, sunt un om atât de sărac… încât după ce i-am vizitat casa şi mă întorc la mine, am impresia că am intrat în coteţul câinelui.”, a declarat Teo Trandafir în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D.