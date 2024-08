Teatrul românesc este în doliu. A murit actorul Mihai Răducu. Mesajul plin de tristețe al Biancăi Brad: “Sunt absolut șocată”

Este doliu imens în lumea teatrului și cinematografiei din România. Actorul Mihai Răducu a murit, lăsând în urmă o moștenire artistică impresionantă și o amintire profundă în inimile celor care l-au cunoscut și admirat. Printre cei cărora nu le vine să creadă că Mihai Răducu nu mai e se numără și Bianca Brad.

„Tocmai am aflat că fostul meu coleg de grupă, din facultate, Raducu Mihai, a plecat astăzi dintre noi…

Sunt absolut șocată și m-a întristat foarte, foarte tare vestea… Nu pot să o cuprind…Nu pot să cred…să înțeleg…

Vorbeam foarte rar și ne vedeam și mai rar, dar aveam o legătură aparte…

La încheierea facultății am jucat împreună, Romeo și Julieta…

Îmi spunea Biencuța sau Brăduleț Brăduț drăguț…

Avea ochii de un albastru infinit și o voce caldă…molcomă…

Iubea foarte mult caii și chiar avea spiritul unui haiduc…

Dar cel mai mult și mai mult o iubea pe frumoasa lui fiică, de care era foarte mândru și despre care îmi povestea cu multă emoție și bucurie…

Ooofff, dragă Mihai… îmi pare nespus, nespus de rău că nu am mai apucat să ne mai vedem sau măcar să ne auzim, înainte să pleci…

Dumnezeu să te ierte și să-ți dăruiască liniștea sufletească pe care o căutai…

Drum lin în Lumină…în Acea Lumină vindecătoare despre care scriam aici azi, cam pe la ora la care te pregăteai să pleci.”, a scris Bianca Brad pe internet.