Te dor tălpile des? Ce boală poți avea, fără să-ți dai seama. Specialiștii trag un semnal de alarmă

Un simptom frecvent, durerea de picioare are numeroase cauze. Dacă uneri este vorba despre pronleme benigne, trecătoare, alteori acest simptom poate semnala existența unei boli cronice. Care sunt acestea.

Te dor tălpile des? Ce boală poți avea, fără să-ți dai seama

Arteriopatia obliterantă

Este o afecţiune care este caracterizată prin reducerea diametrului arterelor, ce duce la scăderea fluxului sangvin către ţesuturi. Ea se dezvoltă sub acţiunea unor factori precum ateroscleroza, hipertensiunea, diabetul şi nivelul crescut al colesterolului. Boala apare la persoanele vârstnice, îndeosebi la bărbaţi. Cel mai adesea sunt afectate membrele inferioare. Arteriopatia obliterantă se manifestă prin durere care este resimţită sub forma unei crampe, ce apare la efort şi se ameliorează în repaus. Însă pe măsură ce boala evoluează, această durere devine permanentă. Mai mult decât atât, pielea se poate învineți. Această boală este depistată cu ajutorul ecografiei Doppler. În stadii avansate, este nevoie chiar de tratament chirurgical pentru înlocuirea arterei afectate cu o proteză sintetică (stent sau bypass). În cazuri grave se poate ajunge la amputaţie, conform clicksanatate.ro.

Insuficienţa venoasă cronică

Această boală dă senzația de picior greu, umflat, obosit, crampe în special nocturne, senazția de arsură locală. De asemenea, persoanele care au această problemă au varice sau vene dilatate, ce se văd prin piele. Această boală este cauzată de funcționarea necorespunzătoare sau deficientă a valvelor venelor membrelor inferioare. Tratamentul bolii include administrarea de medicamente, scleroterapia, adică injectarea de substanțe în venele bolnave, terapia compresivă, endovasculară și chirurgia.

Guta

Dacă ai durere la nivelul articulației degetului mare al piciorului, haluce, este probabil să fie vorba despre gută. Această boală este caracterizată printr-un nivel mare de acid uric în organism, care, cu timpul, duce la formarea de urați, acele cristale sub formă de ace, la nivelul articulațiilor. Tratamentul medicamentos al acestei boli are ca scop să prevină atacurile gutoase. De asemenea, un rol foarte important îl are și dieta. Persoanele care au gută trebuie să aibă un regim sărac în proteină animală.

Fasciita plantară

Dacă ai durere în talpa piciorului, partea infeioară a călâiului, este probabil să ai fasciită plantară. Acest nume vine de la banda de țesut fibros, fascia plantară, care leagă călcâiul de partea din față a piciorului. Această problemă apare îndeosebi la alergători, la cei cu obezitatae, ce stau mult în picioare, la gravide, dar și la persoanele în vârstă. Tratamentul include și evitarea activităților pe suprafețe dure, fizioterapia, aplicarea de gheață, precum și administrarea de antiinflamatoare.

Alte cauze

Alte cauze ar mai fi: artroza, artrita (poliatrita reumatoidă), infecţiile (piciorul de atlet, verucile plantare, onicomicoza), deformările (monturi), traumatismele, suprasolicitarea, încălţămintea nepotrivită, problemele musculare, ale ligamentelor sau tendoanelor.