Taxe în plus pentru români? Vom putea plăti până la aproape 5.000 de lei pe an, decizia vine de la UE

Taxe mai mari și pentru încălzirea locuințelor

Totodată, va fi introdusă taxa pe carbon pentru încălzirea locuințelor. Pentru un apartament cu două camere vom plăti cu 800 de lei pe an mai mult, în timp ce pentru un apartament cu 4 camere vom plăti cu 1.200 lei în plus.

Pentru o casă, taxele vor fi mult mai mari, aproximativ 2.400 de lei pe an. Cele mai mult taxate vor fi însă casele care se încălzesc cu lemne. Românii care locuiesc la curte vor trebui să scoată din buzunare 4.700 de lei pe an în plus. Cei mai afectați vor fi cei care locuiesc în mediul rural, pentru că acolo sunt cele mai multe sobe pe lemn.

