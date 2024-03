Tatăl studentei la Medicină, rugăminte emoţionantă la IML. Ce le-a spus prietenilor Andreei, tânăra ucisă de Mirel: „Vă rog!”

Un destin frânt, o familie distrusă de un gest pe care nimeni nu și-l poate explica. Copleșit de durerea pierderii fiicei sale, tatăl studentei la Medicină a avut o rugăminte emoținantă la IML, când a venit să ridice trupul Andreei. Ce le-a spus prietenilor ei, care se strânseseră în curtea institutului pentru a-i aprinde o lumânare tinerei.

O tânără frumoasă, inteligentă, ce avea o viață întreagă înainte, Andreea se va întoarce în localitatea în care s-a născut, Padeș, unde familia și prietenii o vor conduce pe ultimul drum. Un destin frânt la doar 21 de ani de furia necontrolată, criminală, a iubitului ei.

Au fost momente sfășietoare în curtea Institutului de Medicină Legală din Timișoara. Părinții Andreei au mers la IML pentru a ridica trupul fiicei lor, medicii finalizând autopsia. Au fost întâmpinați de prietenii ei, care au vrut să fie aproape de ea, să îi aprindă o lumânare.

Tatăl studentei la Medicină s-a apropiat de grup. Copleșit de durere, emoții și lacrimi, bărbatul i-a rugat să o ierte pe fiica lui, dacă a făcut vreodată ceva care să-i supere și să o păstreze în amintirea lor.

Cuvintele bărbatului i-au cutremurat pe cei prezenți, prietenele Andreei au izbucnit în lacrimi.

În timp ce familia face ultimele pregătiri pentru înmormântarea Andreei, cel care i-a luat viața a povestit de ce a ucis-o. O criză de gelozie a fost motivul crimei.

Ucigașul este chiar iubitul tinerei. Mirel are 23 de ani și este student la Medicină și Teologie. Le-a spus anchetatorilor că a înjunghiat-o pe Andreea pentru că a refuzat să îi spună cui îi trimitea mesaje pe telefon și apoi i-a spus că vrea să se despartă de el. Cele 60 de lovituri de cuțit aproape au decapitat-o.

„Am observat că Andreea tasta pe telefon şi am crezut că vorbeşte cu cineva. Am întrebat-o cu cine discută, iar ea a refuzat să îmi spună cu cine se conversa.

Am încercat să îi iau telefonul din mână şi ea l-a ținut strâns. Am reuşit totuşi să i-l iau și i-am spus Andreei să îmi spună codul PIN. A vrut să părăsească apartamentul și am încercat sa o opresc,

Mi-a spus că vrea să se despartă de mine. Atunci când am auzit asta, m-am enervat foarte tare şi m-am dus în bucătărie, de unde am luat două cuțite oarecare şi m-am întors cu ele în dormitor. Andreea m-a lovit peste o mână, iar în acel moment m-am tăiat singur cu cuțitul la față. Îmi amintesc că am lovit-o de 5-6 ori”, se arată în referatul procurorilor.