Tatăl Raisei, dezvăluiri cutremurătoare despre momentele în care fetița sa se lupta între viață și moarte: „Copilului meu nu puteau să îi aducă o haină? A dat în ea ca într-un câine”

Accidentul petrecut joi, 13 ianuarie, a îndurerat o țară întreagă, iar tatăl Raisei și-a găsit puterea de a-și striga durerea. În urmă cu câteva ore, acesta a povestit drama de a-și privi copilul, în timp ce i se scurgeau ultimele minute din viață. Bărbatul îndurerat acuză reprezentanții Poliției pentru modul brutal în care i-au tratat pe el și pe Raisa, în timp ce i-au oferit protecție polițistului vinovat de tragedie.

Tatăl Raisei a povestit cum a fost anunțat că fetița sa a fost victima unui accident, la o distanță extrem de mică de casă. Potrivit acestuia, familia a fost înștiințată printr-un telefon de tragedie, însă niciunul dintre părinți nu s-a gândit la ce e mai rău. Ajuns la fața locului, bărbatul a aflat că șansele de supraviețuire ale copilei sale sunt minime.

„Vestea am primit-o telefonic de la cei care erau acolo la faţa locului. Ne-au sunat, eram acasă ajunsesem de la serviciu şi ne-au spus că fata a avut accident, a dat maşina peste ea.

De la noi de acasă până la accident este vorba despre un minut şi am crezut că e vorba de un accident mic. Din păcate, nu a fost un accident mic. Când am ajuns acolo toţi doctorii erau reținuti. Am întrebat ce se întâmplă, care sunt şansele? La un moment dat un doctor mi-a zis că şansele sunt minime”, a povestit tatăl Raisei, în cadrul unui interviu acordat pentru emisiunea Sinteza Zilei, difuzată la Antena3.