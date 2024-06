Tatăl lui Jador, primele declarații despre presupusa sarcină a Oanei Ciocan. Ce ne-a dezvăluit despre iubita artistului: „Ne dorim nepoți” EXCLUSIV

După ce a cerut-o în căsătorie pe Oana Ciocan, Jador a declarat, în repetate rânduri, că și-a găsit liniștea alături de ea. Mai mult decât atât, artistul a dezvăluit că fosta concurentă de la Survivor este femeia alături de care își dorește să-și întemeieze o familie. Recent, Jador a împărtășit cu fanii săi pe rețelele sociale câteva imagini din vacanța petrecută în Punta Cana, alături de iubita lui. El a scris și un mesaj emoționant, iar la final, artistul a precizat: „Soția mea superbă, abia aștept să fim 3!”. Acest mesaj le-a dat de gândit internauților, însă tatăl lui Jador a oferit detalii importante despre acest subiect mediatizat.

Având în vedere că Jador și-a exprimat, în repetate rânduri, iubirea pe care i-o poartă Oanei Ciocan, mai ales că în ultima sa postare din mediul online, acesta a specificat că abia așteaptă să fie 3, internauții au înțeles că Oana ar fi însărcinată. Așadar, tatăl artistului a făcut lumină în acest sens și ne-a dezvăluit că viitoarea sa noră nu este însărcinată deocamdată:

Ultima postare a lui Jador a făcut încojurul internetului, stârnind reacțiile fanilor. Artistul a specificat clar că își dorește o familie cu logodnica sa, Oana Ciocan, însă din mesaj, internauții au înțeles că aceasta ar fi deja însărcinată:

„Eu chiar am câștigat Survivor! Am câștigat fericirea te iubesc cel mai mult din lumea asta! Nu îmi pare rău ca am plecat și am renunțat la șansa aceea de a câștiga bani când ei nu mi au adus împlinire niciodată! În schimb tu mi ai umplut inima de dragoste și izvorăște în mine fericirea! SOȚIA MEA SUPERBĂ ABIA AȘTEPT SĂ FIM 3!”, a scris Jador în ultima sa postare de pe rețelele sociale.