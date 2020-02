Tatăl lui George Burcea dă tot din casă! Ce s-a întâmplat între George Burcea și frații lui

Dacă familia Andreei se abține de la orice declarații din casă, tatăl lui George Burcea dă cărțile pe față. Cel care le-a dat viață a făcut o serie de declarații uimitoare.

Socrul Andreei Bălan face lumină într-una dintre situațiile delicate din familie – adevărata relație dintre George și frații lui. Actorul este în plin scandal cu justiția, cu tatăl lui și este și în pragul divorțului. Fanii fostului cuplu află detalii șocante despre vedetele în cauză zi de zi, după apariția zvonurilor că familia Burcea-Bălan se destramă. Familia modelului este formată din doi băieți și două fete. Nu cu mult timp în urmă, actorul își acuza tatăl de faptul că nu a dovedit că și-a meritat statutul, povestind episoade extrem de dureroase din copilărie. Acum, Nelu Burcea dă tot din casă și susține că vina este a mamei lor.

“Copiii crescuți de mamă și de sora mea sunt plecați din țară. Vin o dată, de două ori pe an, iar atunci se întâlnesc cu fratele lor. Despre fiica cea mare nu știu foarte multe. A fost măritată în Botoșani, dar maică-sa a avut grijă să o divorțeze și să o mărite cu un italian înstărit. La fel ca maică-sa, fata și-a lăsat soțul și copiii și a plecat de una singură în Italia, după un bărbat. Soția mea a vrut să se pună martor la proces, dar fostul meu ginere i-a spus că dacă se mai bagă în familia lui, va spune tuturor cu ce s-a ocupat ea în Turcia” Nelu Burcea (Sursa: impact.ro )

„Nu sunt sigur că George este copilul meu. Pe când era gravidă cu el, mama lui m-a înșelat cu doi bărbați. Unul dintre ei a fost sofer pe tir, iar celalalt chiar nașul copilului meu cel mare. Da, ați înțeles bine. I-a prins nașa în casă. Desigur, Georgel nu are nicio vină. Nu știam de infidelitate în momentul în care s-a născut băiatul. Am aflat mai târziu, chiar de la nașa. Din cauza soției am stricat multe relații de prietenie și de familie”

Nelu Burcea