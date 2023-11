Tatăl Andreei Esca, energie debordantă la 85 de ani. Ce meserie a avut părintele știristei de la Pro TV

Așa părinte, așa fiică! Tatăl Andreei Esca are o energie debordantă la vârsta de 85 de ani. Vedeta Pro TV a dezvăluit recent câteva imagini senzaționale cu domnul Esca, zis și Giovanni. Ce meserie a avut și cum se menține într-o formă de admirat bărbatul.

Andreea Esca nu mai are nevoie de nicio prezentare, este una dintre cele mai cunoscute și apreciate femei din showbiz-ul românesc. Are o carieră de admirat, dar și o familie superbă – un soț ce îi este alături la fiecare pas și doi copii ce îi dau zi de zi motive de fericire. Puțini știu însă cine este și cu ce se ocupă tatăl ei. Dumitru Esca este un adevărat model de urmat, iar fiica sa este cât se poate de mândră de el.

Prezentatoarea principalului program de știri de la Pro TV nu ratează nicio ocazie de a-și celebra părinții. Recent, tatăl său a împlinit vârsta de 85 de ani, iar vedeta a marcat momentul și în mediul online, așa cum se cuvine, publicând mai multe imagini cu părintele său.

Imaginile au fost însoțite și de un text emoționant, o scurtă descriere a domnului Esca, zis și Giovanni sau Moșu. Acesta se bucură din plin de fiecare zi și pare că a descoperit secretul unei vieți frumoase și sănătoase. Tatăl Andreei Esca face sport zilnic, fie că este vorba despre gimnastică sau înot, are o alimentație corectă și atent aleasă, iar printre activitățile sale preferate se numără cititul, mersul la teatru și călătoritul.

„Cautam o fotografie cu Domnul Esca, zis si Giovanni, zis si Moșu, ca sa-i zic “ la multi ani”, si mi-a aparut acest filmulet montat automat de telefon.

Pare simpatic, si il vedeti pe sarbatorit in diverse situatii preferate: merge muuuult pe jos, face zilnic gimnastica sau inot, mananca la ore fixe si ce trebuie;), citeste enorm de cand il știu, se uita la filme seara, merge la biserica duminica, ne bate la cap cand ii trebuie ceva pana rezolvam, are un simt al umorului foarte misto, asculta radio non stop, e partenerul meu de mers la teatru dar merge fara probleme si fara mine, e lesinat dupa calatorii ( de altfel sunt cateva locuri in care nu a ajuns din toata lumea) si dupa natura, pasari, animale, e foarte punctual, spre disperarea multora:))), si tot asa….. E TATA. Si il iubim foarte mult! La multi ani”, a scris Andreea Esca, în descrierea imaginilor în care apare alături de părintele său.