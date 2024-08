TAS spulberă o informație apărută în cazul Ana Bărbosu – Jordan Chiles. Ce exclude Tribunalul de Arbitraj Sportiv

Ana Maria Bărbosu a primit, în cele din urmă, medalia de bronz la proba de sol de la Jocurile Olimpice, după ce a depus o contestație la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Medalia îi va fi înmânată gimnastei, în cele din urmă, dar scandalul produs până la acest deznodământ a fost imens. Acum, TAS a venit cu o reacție clară în legătură cu conflictul de interese în care ar fi implicat Hamid Gharavi, președintele completului de judecată în cazul „Ana Bărbosu – Jordan Chiles”.

Victorie pentru România după ce a fost anunțată că Ana Maria Bărbosu va intra în posesia medaliei de bronz vineri, 16 august 2024, în cadrul unei ceremonii care va respecta regulile CIO. Acum însă, Tribunalul de Arbritraj Sportiv de la Lausanne a oferit o poziție oficială în legătură cu conflictul de interese în care Hamid Gharavi ar fi implicat, spunând că nu a fost o problemă în numirea lui Gharavi în fruntea completului de judecată.

Hamid Gharavi ne-a mai reprezentat țara și în alte cazuri de arbitraje comerciale internaționale, iar acest aspect a făcut loc speculațiilor că ar exista un conflict de interese. TAS a dorit să facă lumină în acest caz, spunând că nu a fost absolut nici o problemă cu arbitrul-șef Hamid Gharavi.

„În conformitate cu liniile directoare privind conflictele de interese emise de Asociația Internațională a Avocaților (IBA), CAS nu are niciun motiv să înlăture un arbitru care face o astfel de dezvăluire dacă părțile nu se opun numirii sale”, potrivit TAS, citat de The New York Times.