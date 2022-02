Țările din lume cu cele mai multe zile libere legale într-un an. Pe ce loc se află România

Fiecare țară are legi și reguli diferite în ceea ce privește concediul anual și liberele legale pe care angajații îl pot lua. Unele firme oferă un pachet generos de concedii, precum și sărbători legale plătite. Cu toate acestea, în SUA, nu există un concediu minim legal pe care angajatorii să îl respecte – și nici obligația de a plăti lucrătorii în timpul sărbătorilor legale. În SUA, nu există nicio obligație pentru un angajator de a acorda personalului timp liber plătit sau de a-l plăti în timpul sărbătorilor legale

Țările cu cele mai multe zile libere legale

Aproximativ 77% dintre angajatori plătesc personalului în medie 10 zile de concediu plătit, plus opt zile de sărbători legale plătite pe an, potrivit US Bureau of Labor Statistics.

Iran

Iranul are cel mai mult timp liber plătit din lume, cu un total de 53 de zile pe an. Cu toate acestea, cea mai mare parte din această sumă provine din cele 27 de sărbători legale plătite pe care le au, dintre care majoritatea sunt religioase.

Țările din Orientul Mijlociu oferă cele mai generoase pachete de concediu, iar lucrătorii din Iran se bucură de un număr uriaș de 53 de zile libere pe an – cele mai multe din lume.

Aceasta include o lună de concediu plătit, inclusiv patru zile de vineri. Dar numărul de sărbători legale pe care le respectă este cel care îi împinge pe iranieni pe primul loc.

Țara are 26 de sărbători religioase pe an, pentru care majoritatea angajatorilor acordă timp liber plătit. De asemenea, aceștia beneficiază de timp liber suplimentar pentru Ziua Muncii din luna mai, pe care o primesc toți lucrătorii, indiferent de locul de muncă.

Kuweit

Cu un drept de 35 de zile, Kuweitul oferă cel mai mare număr de zile plătite din lume. De asemenea, personalul poate solicita un concediu suplimentar de 21 de zile pentru a face pelerinajul la Mecca, dar acesta nu este plătit. Kuweit, tot în Orientul Mijlociu, se află pe locul al doilea, cu un număr impresionant de 48 de zile pe an.

Ca și cum acest lucru nu ar fi fost de ajuns, angajații care au lucrat pentru același angajator timp de doi ani beneficiază de 21 de zile libere suplimentare pentru a efectua pelerinajul musulman la Mecca, pe care toți musulmanii trebuie să îl facă cel puțin o dată în viață.

Cambodgia

Cambodgia ocupă locul al doilea în lume în ceea ce privește cele mai bine plătite concedii – și se bucură de 27 de sărbători legale plătite pe an, la fel ca Iranul. Lucrătorii din Cambodgia sunt următorii pe listă, cu 45 de zile de concediu plătit, dar acest lucru include un număr uriaș de 27 de sărbători legale plătite – la fel ca în Iran.

Malta

Locuitorii de pe insula mediteraneană Malta se bucură de cel mai relaxat stil de viață din Europa, ceea ce este ușor atunci când ai 40 de zile de concediu plătit pe an.

Micuța insulă mediteraneană Malta se bucură de cele mai multe zile de vacanță din Europa, cu 40 de zile libere pe an, inclusiv 14 sărbători legale plătite.

Prin lege, fiecare națiune din Uniunea Europeană trebuie să acorde angajaților cel puțin patru săptămâni lucrătoare (20 de zile) de concediu plătit pe an. Cu toate acestea, multe acordă chiar mai mult decât atât.

Austria

Austria oferă avantaje suplimentare pentru lucrători, pe lângă cele 38 de zile de concediu plătit. Printre acestea se numără concediu suplimentar dacă lucrezi de 25 de ani sau mai mult și salariu dublu dacă lucrezi într-o sărbătoare publică.

Angajații din România beneficiază de 15 zile libere pentru sărbătorile legale. Acestea pică 6 în weekend și 9 în timpul săptămânii, în 2022.